Zorbay Küçük gerçeği ortaya çıktı: Savcılığa cevap geldi, TFF harekete geçti

152 hakeme yönelik bahis soruşturmasında, üst klasman hakemi Zorbay Küçük adına açıldığı iddia edilen hesaplarda iki bahis sitesinde toplam 20 TL’lik “hoş geldin bonusu” ile oynanan iki kuponun kaybedildiği, hesaplarda kayıtlı telefon ve banka bilgilerinin ise Küçük’e ait olmadığı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aralarında Zorbay Küçük'ün de olduğu 152 aktif hakemin bahis oynadığını açıklamıştı.

ZORBAY KÜÇÜK HAKLI ÇIKTI

Her iki şirket de Zorbay Küçük adına açıldığı öne sürülen hesapların oluşturulma sürecine ve işlem kayıtlarına ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na iletti.

CEP TELEFONU VE BANKA HESABI BAŞKASINA AİT

Ajansspor'un haberine göre; Nesine (D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.) tarafından gönderilen cevapta, ilgili hesabın Zorbay Küçük’ün TC kimlik numarasıyla açıldığı ancak kayıtlı cep telefonu ve banka hesap bilgilerinin kendisine ait olmadığı belirtildi.

PARA YATIRMA VE ÇEKME İŞLEMİ YOK

Şirket, hesap üzerinden herhangi bir para yatırma ya da çekme işlemi yapılmadığını, sadece sisteme tanımlı “hoş geldin bonusu” ile oyun oynandığını bildirdi.

20 LİRALIK KUPON KAYBETTİ

Benzer şekilde Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. de savcılığa gönderdiği yazıda, üyeliğin Mernis verileri üzerinden doğrulandığını ancak kullanıcıya ait telefon ve banka bilgilerinin farklı kişiler adına kayıtlı olduğunu aktardı. Misli ayrıca hesapta yalnızca “Yeni Üye Bonusu” kapsamında 20 TL değerinde bonus puanla tek bir kupon oynandığını, bu kuponun da kaybettiğini ifade etti.

TFF HAKKINI İADE EDECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, haklı çıkan Zorbay Küçük'ün hakkını iade edecek ve genç hakem de görevine devam edecek.

BAHİS SİTELERİNE DAVA AÇACAK

Zorbay Küçük, kendi TC kimlik numarası üzerinden hesap açılmasına izin veren Nesine.com'a tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Adının kamuoyu nezdinde kirlendiğini savunan genç hakem, avukatları aracılığıyla harekete geçti. Bu sezon 5 Süper Lig, 1'er de UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu, UEFA Gençlik Ligi, UEFA Konferans Ligi Elemeleri ve TFF 1. Lig olmak üzere toplam 9 maç yönetti. Zorbay Küçük milli aradan sonra tekrar mesleğini icra edebilecek.