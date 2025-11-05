Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1 milyondan fazla vatandaş bekliyordu... 2026 yılı için hac sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!

2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi, kesin kayıtlarını 11 Kasım'dan itibaren yaptırabilecek.

1 milyondan fazla vatandaşın beklediği Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı.

Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi.

SONUÇLAR E-DEVLET'TE

Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten kura sonuçlarını görebilecek.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak.

Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

