Hac kura sonuçları isim listesi sorgulama! Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Hac kura sonuçları isim listesi sorgulama! Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Güncelleme:
Hac ön kayıt yenileme sürecinin tamamlanmasının ardında gözler kura çekimine çevrildi. Diyanet İşleri Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşeceği açıklanan hac kura çekilişi bugün saat 10.30'da başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından, hacca gitmeye hak kazanan isimler netleşecek.

Hac kura sonuçları son dakika araştırmaları yoğunluk kazandı. Milyonlarca adayın büyük bir ilgiyle beklediği kura çekimi bugün yapılacak. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çekilişin ardından, kutsal topraklara gidecek isimler belli olacak. Adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı o dakikalara çevirdi. Bu kapsamda "Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu gündeme geldi.

2026 HAC KURASI BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR!

Hac ön kayıt ve yenileme süreci 11 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'de tamamlandı. 5 Kasım 2025 Çarşamba günü yani bugün 2026 yılı hac kuraları çekilecek. Hacı adayları kura çekimini beklemeye başladı.

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 yılı hac kuraları için tarihler kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre; 2026 hac kuraları 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek.

HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENECEK?

2026 yılı hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

HAC KURASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA

2026 yılı hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Hacı adayları "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarını öğrenebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

