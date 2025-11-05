Samsunspor'da Yıldırım'dan transfer açıklaması: Galatasaray bırakırsa hemen alırız

Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım; Eyüp Aydın transferi, Konferans Ligi'ndeki Hamrun maçı ve Süper Lig'deki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da konuşan Yıldırım, Süper Lig hedeflerine dair "Hedefimiz 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olmak" dedi.

"GALATASARAY BIRAKMAK İSTERSE HEMEN ALIRIM"

Galatasaray'dan kiraladıkları ve Thomas Reis'in beğenmediği iddia edilen Eyüp Aydın hakkında konuşan Yıldırım, "Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Eyüp Aydın, Galatasaray ile sözleşme uzatma konusu nedeniyle aramıza geç katıldı ve kamp döneminde yoktu. Eyüp Aydın, 6 numara oynamak istiyor. Eyüp, 6 numara için hazır olması gerekiyor. Celil Yüksel örneği burada net bir örnek. Göztepe'ye kiralık gitti, sonrasında formayı aldı. Eyüp Aydın, Samsunspor'un oyun modeline uygun bir isim. Eyüp Aydın'ı Galatasaray bırakmak isterse hemen alırım" dedi.

"5 YIL İ ÇERİSİNDE ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORUZ"

Hedeflerinin Süper Lig'de şampiyonluk olduğunu belirten Yıldırım, "Samsunspor olarak hedefimiz 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olmak. Bu sezon sürpriz puan kayıpları yaşadık. Antalyaspor'a yenildik ancak rakibimiz 2 kez geldi goller attı. Fenerbahçe maçında 2 puanımız gitti. Bu iki maçı kayıpsız geçseydik puanımız 25 olacak ve lider Galatasaray'ın ensesinde olacaktık. Samsunspor olarak sezon öncesinde yaptığımız transferler katkı sağlıyor. Kulüp olarak transfer yaparken oyun modelimize uygun isimleri tercih ediyoruz, bu konuda geliştirilmiş yapay zekadan da destek alıyoruz" diye konuştu.

" YURT D IŞINDA YENİ BİR KUL ÜP ALABİLİRİM"

Yurt dışından yeni bir kulüp alabileceğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Avrupa Kupaları'nda 2'de 2 yaptık amacımız Hamrun'u mağlup ederek yolumuza kayıpsız devam etmek ve grupta avantaj yakalamak. Hamrun Malta Ligi takımı, Malta ile ilişkilerim çok iyi bundan 2 yıl önce Malta Devlet Başkanı ülkelerinden kulüp almamı istemişti, bu sefer rakip olduk. Malta Ligi'nde takım maliyetleri çok uygun. Malta gibi Portekiz gibi ülkelerle ilgili düşüncem var. Yurt dışında yeni bir kulüp alabilirim" dedi.