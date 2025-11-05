Ajax - Galatasaray maçı öncesi gözaltı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da bazı taraftarlar, havai fişek nedeniyle gözaltına alındı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Ajax ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterdi.
DAM MEYDANI'NDA TOPLANDILAR
Mücadelenin oynanacağı Amsterdam kentine adeta akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Dam Meydanı'nda toplandı. Alandaki yaklaşık 2 bin taraftar, salladıkları bayraklarla ve yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Bazı taraftarlar, taşıdıkları bayraklarla Filistin'e destek oldu.
8 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
Hollanda basınından AT5'te yer alan habere göre; Hollanda polisi, maç günü öğleden sonra bir grup taraftarı havai fişek şüphesiyle gözaltına aldı.
Polisin öğleden sonra yaptığı aramalarda çeşitli hava fişekler ele geçirdiği ve toplamda 8 taraftarın gözaltına alındığı aktarıldı. Maç günü olması nedeniyle Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda meşale ve havai fişeklerin yasak olduğu belirtildi.