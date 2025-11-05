'Çok güvenilir' dedi, Galatasaray'ın kararını 'kelimesi kelimesine' duyurdu: Icardi'ye veda mı ediliyor?

Galatasaray'da sözleşmesinin son yılındaki Mauro Icardi ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Arjantin basını, Tottenham'a karşı 7 Kasım 2024'te 3-2 kazanılan UEFA Avrupa Ligi maçında geçirdiği ağır sakatlıkla birlikte ilk 11'deki yerini kaybeden ve fizik olarak henüz istenen seviyeye gelemeyen yıldız golcü hakkında çarpıcıbir iddiaya yer verdi.

"MEVCUT Ş ARTLARDA YEN İ KONTRAT İ MKANSIZ"

Arjantinli spiker Juan Etchegoyen'in aktardığı habere göre; sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'ye yeni sözleşme teklifi yapmayacak.Çok güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgiyi kelimesi kelimesine aktardığını vurgulayan ünlü spiker, "Mevcut şartlar altında sözleşmesinin yenilenmesimümkün değil" dedi.

"HER Ş EY O ZAMAN BOZULMAYA BA Ş LADI"

Yıldız golcünün sakatlık sürecini hatırlatan Etchegoyen, "Kamuoyuna açıklamasalar da Galatasaray, Icardi'den birkaç nedenden dolayı memnun değil. Birincisi; geçen yıl tedavisinin İstanbul'da gerçekleşmesini istiyorlardı ama Mauro, Arjantin'e gitti ve gece kulüplerinde koltuk değnekleriyle görüntü verdi. Bu durum pek de hoş karşılanmadı. İşte o zaman her şey bozulmaya başladı" şeklinde konuştu.

"AMA Ç MAA Ş INI YARIYA İ ND İ RMEK"

Yıllık 10 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi'nin mevcut maaşıyla sözleşme yenilenmek istenmediğini dile getiren ünlü spiker, "Amaç Icardi'nin maaşını yarıya indirmek. Galatasaray için Icardi'nin durumu şu anda öncelik değil" ifadelerini kullandı.