Haberler > Spor > 'Çok güvenilir' dedi, Galatasaray'ın kararını 'kelimesi kelimesine' duyurdu: Icardi'ye veda mı ediliyor?

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Eylül 2022'de PSG'den kiraladığı, bir sonraki sezon 10 milyon euroya bonservisini aldığı Mauro Icardi, ilk iki yıl üst düzey katkı verirken; Kasım 2024'te geçirdiği ağır sakatlık sonrası geçtiğimiz ağustos ayında sahalara dönse de, eski günlerini mumla aratıyor. Sözleşmesinin son yılındaki 32 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı kulüpten beklediği yeni kontrat teklifini hâlâ alamadı. Arjantin basınından Icardi krizine dair çok konuşulacak bir haber geldi.

Galatasaray'da sözleşmesinin son yılındaki Mauro Icardi ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Arjantin basını, Tottenham'a karşı 7 Kasım 2024'te 3-2 kazanılan UEFA Avrupa Ligi maçında geçirdiği ağır sakatlıkla birlikte ilk 11'deki yerini kaybeden ve fizik olarak henüz istenen seviyeye gelemeyen yıldız golcü hakkında çarpıcıbir iddiaya yer verdi.

'Çok güvenilir' dedi, Galatasaray'ın kararını kelimesi kelimesine duyurdu: Icardi'ye veda mı ediliyor? - 1. Resim

"MEVCUT ŞARTLARDA YENİ KONTRAT İMKANSIZ"

Arjantinli spiker Juan Etchegoyen'in aktardığı habere göre; sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'ye yeni sözleşme teklifi yapmayacak.Çok güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgiyi kelimesi kelimesine aktardığını vurgulayan ünlü spiker, "Mevcut şartlar altında sözleşmesinin yenilenmesimümkün değil" dedi.

'Çok güvenilir' dedi, Galatasaray'ın kararını kelimesi kelimesine duyurdu: Icardi'ye veda mı ediliyor? - 2. Resim

"HER ŞEY O ZAMAN BOZULMAYA BAŞLADI"

Yıldız golcünün sakatlık sürecini hatırlatan Etchegoyen, "Kamuoyuna açıklamasalar da Galatasaray, Icardi'den birkaç nedenden dolayı memnun değil. Birincisi; geçen yıl tedavisinin İstanbul'da gerçekleşmesini istiyorlardı ama Mauro, Arjantin'e gitti ve gece kulüplerinde koltuk değnekleriyle görüntü verdi. Bu durum pek de hoş karşılanmadı. İşte o zaman her şey bozulmaya başladı" şeklinde konuştu.

'Çok güvenilir' dedi, Galatasaray'ın kararını kelimesi kelimesine duyurdu: Icardi'ye veda mı ediliyor? - 3. Resim

"AMAÇMAAŞINI YARIYA İNDİRMEK"

Yıllık 10 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi'nin mevcut maaşıyla sözleşme yenilenmek istenmediğini dile getiren ünlü spiker, "Amaç Icardi'nin maaşını yarıya indirmek. Galatasaray için Icardi'nin durumu şu anda öncelik değil" ifadelerini kullandı.

 

