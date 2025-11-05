Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray, Hollanda'da farklı yenildi: Maçta 9 gol 

Galatasaray, Hollanda'da farklı yenildi: Maçta 9 gol 

UEFA Gençlik Ligi dördüncü hafta maçında Galatasaray U19, Hollanda ekibi Ajax U19'a deplasmanda 7-2 mağlup oldu.

UEFA Gençlik Ligi dördüncü haftasında Galatasaray U19 takımı, Ajax U19 ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Hollanda'da oynanan maçı ev sahibi ekip Ajax, 7-2'lik skorla kazandı.

EMRE ÜNÜVAR HAT-TRİCK YAPTI

Ajax'a galibiyeti getiren golleri Emre Ünüvar (3), Damian van der Vaart, Aaron Bouwman, Pharell Nash ve Sean Steur kaydetti. Sarı kırmızılıların gollerini ise Yusuf Dağhan Kahraman ve Çağrı Hakan Balta attı.

GALATASARAY 3 PUANDA KALDI

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Ajax, puanını 7'ye yükseltti. Galatasaray U19 ise 3 puanda kaldı. 

