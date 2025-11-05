Galatasaray, Hollanda'da farklı yenildi: Maçta 9 gol
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
UEFA Gençlik Ligi dördüncü hafta maçında Galatasaray U19, Hollanda ekibi Ajax U19'a deplasmanda 7-2 mağlup oldu.
Hollanda'da oynanan maçı ev sahibi ekip Ajax, 7-2'lik skorla kazandı.
EMRE ÜNÜVAR HAT-TRİCK YAPTI
Ajax'a galibiyeti getiren golleri Emre Ünüvar (3), Damian van der Vaart, Aaron Bouwman, Pharell Nash ve Sean Steur kaydetti. Sarı kırmızılıların gollerini ise Yusuf Dağhan Kahraman ve Çağrı Hakan Balta attı.
GALATASARAY 3 PUANDA KALDI
Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Ajax, puanını 7'ye yükseltti. Galatasaray U19 ise 3 puanda kaldı.
