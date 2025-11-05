Ryan Babel'den Ajax-Galatasaray maçı tahmini! 'Onu durduramazlar' dedi, favoriyi açıkladı
Galatasaray'da 2019-2022 yılları arasında top koşturan Ryan Babel, sarı-kırmızılıların deplasmanda Ajax ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını değerlendirdi. Ajax'ta da 3 farklı dönemde oynayan Hollandalı eski milli futbolcu, TSİ 23.00'de başlayacak müsabakada Galatasaray'ı favori olarak gösterdi.
Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncühaftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Kariyerinde hem Ajaxhem de sarı-kırmızılıların formasını giyen Ryan Babel, TSİ 23.00'de başlyacak kritik karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY FAVORİ OLACAK"
Sabah gazetesine verdiği röportajda mücadeleyi değerlendiren 38 yaşındaki eski oyuncu, "Galatasaray, Ajax karşısında favori olacak. Ajax'a göre daha tecrübeli bir takım. Bol gollü bir maç olabilir. Galatasaray'ın kazanma şansı daha yüksek. Maalesef Ajax hâlâ en iyi formunda değil" dedi.
OKAN BURUK'A ÖVGÜ
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk hakkında Babel, "Okan Buruk, bugün Galatasaray'ı başarıya taşıyabilecek tek teknik direktör konumuna geldi. Modern Türk futbolundaki değişimi fark etti ve buna çok iyi uyum sağladı" değerlendirmesinde bulundu.
"BARIŞİNANILMAZ GELİŞİM GÖSTERDİ"
Barış Alper Yılmaz'la ilgili ise Hollandalı eski futbolcu, "Barış yıllar içinde inanılmaz bir gelişim gösterdi. Galatasaray'da oynarken karar verme konusunda zorlandığı dönemleri hatırlıyorum. Ancak bugün çok fazla tecrübe kazandığını ve takımın kilit oyuncularından biri haline geldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"OSIMHEN HER TAKIMI DİZE GETİREBİLİR"
Ryan Babel, Galatasaray'ın 75 milyon euroluk Nijeryalıyıldızı Victor Osimhen için, "Ajax'ın Osimhen'i durdurmakta zorlanacağını düşünüyorum. O gerçekten ölümcül bir forvet, herhangi bir takımı dize getirebilir"sözlerini sarf etti.