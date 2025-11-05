Ryan Babel'den Ajax-Galatasaray maçı tahmini! 'Onu durduramazlar' dedi, favoriyi açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncühaftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Kariyerinde hem Ajaxhem de sarı-kırmızılıların formasını giyen Ryan Babel, TSİ 23.00'de başlyacak kritik karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY FAVOR İ OLACAK"

Sabah gazetesine verdiği röportajda mücadeleyi değerlendiren 38 yaşındaki eski oyuncu, "Galatasaray, Ajax karşısında favori olacak. Ajax'a göre daha tecrübeli bir takım. Bol gollü bir maç olabilir. Galatasaray'ın kazanma şansı daha yüksek. Maalesef Ajax hâlâ en iyi formunda değil" dedi.

OKAN BURUK'A Ö VG Ü

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk hakkında Babel, "Okan Buruk, bugün Galatasaray'ı başarıya taşıyabilecek tek teknik direktör konumuna geldi. Modern Türk futbolundaki değişimi fark etti ve buna çok iyi uyum sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

"BARI Ş İ NANILMAZ GEL İŞİ M G Ö STERD İ "

Barış Alper Yılmaz'la ilgili ise Hollandalı eski futbolcu, "Barış yıllar içinde inanılmaz bir gelişim gösterdi. Galatasaray'da oynarken karar verme konusunda zorlandığı dönemleri hatırlıyorum. Ancak bugün çok fazla tecrübe kazandığını ve takımın kilit oyuncularından biri haline geldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN HER TAKIMI D İ ZE GET İ REB İ L İ R"

Ryan Babel, Galatasaray'ın 75 milyon euroluk Nijeryalıyıldızı Victor Osimhen için, "Ajax'ın Osimhen'i durdurmakta zorlanacağını düşünüyorum. O gerçekten ölümcül bir forvet, herhangi bir takımı dize getirebilir"sözlerini sarf etti.