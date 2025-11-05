'Bir görüntü gördüm' diyerek açıkladı! Hasan Şaş'tan Barış Alper ve Osimhen uyarısı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Trabzonspor ile golsüz berabere kalınan maçta Barış Alper Yılmaz'a yönelik taraftar tepkisini değerlendirdi. Şaş, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'le ilgili de dikkat çeken bir tespitte bulundu.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Uzun yıllar sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Hasan Şaş, tribünlerin tepkisini çeken Barış Alper Yılmaz'la ilgili çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

"OSIMHEN'İN SURATI DÜŞTÜ"

sporON YouTube kanalında konuşan eski futbolcu, "Barış Alper'in maçta ıslıklanması veya oyundan çıkarken bu hareketler, tek isim özelinde bir durum değil. Galatasaray taraftarının uyanık olması lazım. Ben dün bir görüntü gördüm, Barış Alper Yılmaz ıslıklanırken Osimhen'in suratı düştü. Osimhen'i bozuyorsunuz, diğer oyuncuları bozuyorsunuz. 'Yarın bir gün bana gelebilir bu durum?' der oyuncu. Bu durum diğer oyunculara sirayet eder. Bu elmanın içine giren kurt gibidir, yavaş yavaş oyar. Onun için biraz uyanık olması lazım Galatasaray taraftarının" ifadelerini kullandı.

"BU TESPİTE DİKKAT ETMELERİNİİSTİYORUM"

Taraftarın Barış Alper Yılmaz tepkisi hakkında sözlerine devam eden Hasan Şaş, "Taraftar konusunda haklı mı? Tabii ki haklı çünkü bu duruma taraftar getirmedi. Taraftar, Barış'ıseviyordu. O da Galatasaray'ın efsanesi olma yolunda gidiyordu. Kötü bir iletişim sonucunda çocuğu soktukları hal bu oldu. Tamam, Barış Alper şu anda kötü. Kendini ispatlamak için pas vereceği yerde şut atmaya çalışıyor, asist yapmaya, gol atmaya çalışıyor. Bu durumdan kurtulmaya çalışıyor iyi niyetle. Taraftar maç içerisinde ıslıkladığı zaman diğer oyunculara sirayet ediyor. Bu Galatasaray'ın işine gelmez çünkü Galatasaraylı oyuncular bu güne kadar böyle bir durum yaşamadı. Bu tespite dikkat etmelerini istiyorum" dedi.

