ABD’de adliye binasında silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
ABD’de adliye binası savaş alanına döndü. Idaho eyaletinde silahlı saldırgan, şerif ofisi önünde ateş açtı, ardından adliye lobisinde polisle çatıştı. Dehşet anlarında 3 kişi yaralandı, saldırgan öldü.
ABD’nin Idaho eyaletine bağlı Wallace kentinde Shoshone County Adliye Sarayı’nda silahlı saldırı gerçekleşti.
Olayda üç kişi yaralanırken, saldırgan hayatını kaybetti.
SALDIRI ŞERİF OFİSİ ÖNÜNDE BAŞLADI
Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre saldırı, Interstate 90 otoyolunun hemen yanında bulunan adliye binasında yaşandı.
Birden fazla silahla donanmış şüpheli, şerif ofisinin dışında bir kamyonun yanında bulunan iki kişiye ateş açtı. Yaralanan iki kişi hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.
ADLİYE LOBİSİNDE İKİNCİ SALDIRI
Şüpheli, daha sonra adliye binasının lobisine girerek görevli bir dispatcher’a ateş etti. Kulağından yaralanan görevli de hastaneye sevk edildi.
POLİSLE ÇATIŞMA ÇIKTI
Adliye lobisinde polis memurları ile şüpheli arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından saldırgan lobide vurularak hayatını kaybetti.
Şüphelinin polis ateşiyle mi öldüğü konusunda net bilgi paylaşılmadı.
KİMLİKLER AÇIKLANMADI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturmayı birden fazla kurum yürütüyor. Yaralanan kişilerin ve saldırganın kimlikleri henüz kamuoyuna duyurulmadı.