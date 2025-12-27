Beşiktaş, 6 yılı altyapı, 16 yılı A takım olmak üzere toplam 22 yıldır forma giyen Necip Uysal ve Mert Günok'un kendilerine takım bulmasını istedi. Necip Uysal'tan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Beşiktaş, altyapıdan yetişen Necip Uysal ve eski takım kaptanı Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kendilerine kulüp bulması istenen iki oyuncunun, kulüp bulamaması halinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği belirtildi.

"DENEDİM AMA SERGEN YALÇIN'LA KONUŞAMADIM"

Siyah-beyazlılarda 22 yıldır forma giyen Necip Uysal, kadro dışı kararı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. 34 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin raporu ve yönetimin onayıyla alınan kararı değerlendirdi.

Necip Uysal

Gazeteci Fatih Doğan'a konuşan tecrübeli futbolcu, "Bizim bildiğimiz de yapılan açıklama. 'Sergen hocanın sportif kararı 'dediler. Bildiğimiz başka bir gerekçe yok. Denedim ama hocayla da henüz konuşamadık. 22 yıldır şerefle formasını giydiğim camiama en ufak zarar verecek bir ifade kullanmak istemiyorum. O yüzden süreç. Anlamaya çalışacağız" dedi.

