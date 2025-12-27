Denizli’de 30 metrelik devasa çukur açarak tarihi eser arayan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Oğuz Mahallesi Hayıtucu mevkiinde kaçak kazıcılara yönelik operasyon düzenlendi.

30 METRELİK DEVASA ÇUKUR AÇMIŞLAR

Yapılan operasyonda kazılan bölgenin çevre genişliği ve derinliği dikkat çekti. 20 metrekarelik alanda yapılan kazıda, kurulan düzenek ve ekipmanlarla yaklaşık 30 metre derinliğe inildiği gözlendi.

30 metre çukur açtılar! Tarihi eser arayanlara suçüstü

2 ŞAHIS SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan operasyonda iki şahıs suçüstü yakalanırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

