Meteoroloji uyarısını yaptı, yağış dalgası geliyor! İstanbul dahil 19 ilde şemsiyeler açılacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Marmara ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olacak yağışlar konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL DAHİL 19 KENTE SAĞANAK UYARISI
Haritalı hava durumu raporunda; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.
Uyarı yapılan iller şu şekilde:
İstanbul, Yalova, Kocaeli, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat