Trabzonspor tek golle kaybetti, turnuvadan elendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, rövanşta konuk ettiği rakibine 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Trabzonspor, konuk ettiği Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 1-0 mağlup oldu.

Trabzon'da oynanan maçta HJK Helsinki'ye turu getiren golü 58. dakikada Toivo Mero kaydetti. Bordo mavililerde Onuralp Çakıroğu, 61. dakikada kırmızı kart gördü.

İlk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan HJK Helsinki, bu sonuçla bir üst tura çıktı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Patryk Gryckiewicz, Dawid Golis, Dawid Blazejczyk

Trabzonspor: Erol Can Çolak, Alihan Erdoğan, Esat Alkurt, Onuralp Çakıroğlu, Turan Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Yasin Akçay (Dk 69. Murat Mert Lakot), Arda Öztürk, Assan Bojang, Oğuzhan Ertem (Dk. 89 Umut Beşli), Barış Nazlı(Dk. 46 Ekrem Terzi)

Trabzonspor tek golle kaybetti, turnuvadan elendi - 1. Resim

HJK Helsinki: Mitja Haapanen, Emil Levealahti, Jere Kari, Valo Konttas (Dk. 77 Samuel Salo), Adam Le Goff-Conan (Dk. 77 Nicklas Kroupkin), Antton Nylund, Art Berisha (Dk. 90+5 Neko Peltola), Aaron Traore, Mustafa Ameen (Dk. 77 Eetu Grönlund), Ilmo Toivonen, Toivo Mero

Goller: Dk. 58 Toivo Mero (HJK Helsinki)

Kırmızı kart: Dk. 61 Onuralp Çakıroğu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Esat Alkurt, Dk. 90 Umut Beşli ve Ekrem Terzi (Trabzonspor), Dk. 82 Traore, 90+6 Kari (HJK Helsinki)

 

