Galatasaray sakatlanan Stefan Savic'in MR sonucu: Trabzonspor kaptanı kaç maç yok?

Galatasaray sakatlanan Stefan Savic'in MR sonucu: Trabzonspor kaptanı kaç maç yok?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçta sakatlanan Stefan Savic'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Karadağlı futbolcunun sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında sakatlık geçiren Stefan Savic'in durumu belli oldu. 34 yaşındaki stoperin sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildi.

Galatasaray-Trabzonspor maçında sakatlanan Stefan Savic'in MR sonucu: Kaç maç yok? - 1. Resim

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Trabzonspor Kulübü'nden Savic ile ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 11'inci haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

Galatasaray sakatlanan Stefan Savic'in MR sonucu: Trabzonspor kaptanı kaç maç yok? - 2. Resim

ALANYASPOR MAÇINDA YOK

Sakatlığı sebebiyle bu hafta dinlendirilecek Savic'in, Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Deneyimli oyuncunun, milli ara sonrası yeniden formasını kavuşması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

