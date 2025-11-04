TÜRK-İŞ'ten asgari ücret resti: Masaya oturmayız!
Asgari ücret pazarlığına az bir süre kala işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. İşçi temsilcisi, pazarlık sürecine dahil olmak için bir şart koştu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Olmazsa masaya oturmayacağız" dedi.
Asgari ücret pazarlığı aralık ayında başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, milyonların maaş zammını belirleyecek. Pazarlığa sayılı günler kala işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'ten komisyon resti geldi.
"YÖNETMELİK DEĞİŞMEZSE MASAYA OTURMAYACAĞIZ"
Daha önce komisyonda yer almayacaklarını bildiren TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, sözlerini yineledi. Atalay, "Yönetmelikte değişiklik olmazsa masaya oturmayacağız" açıklamasında bulundu.
KOMİSYONA KATILMAK İÇİN ŞART KOŞTU
Komisyona katılmak için tek şart sunan Atalay, "Yönetmelik değişirse asgari ücret komisyonun yapısına ilişkin esaslarda değişiklik olursa bu komisyonda bulunuruz, ancak değişmezse durduğumuz yerdeyiz. Komisyonda da bulunmamıza gerek yok" ifadelerini kullandı.
