Okan Buruk'un Ajax planı: Yunus Akgün için karar

Eintracht Frankfurt karşısında deplasmanda aldığı 5-1'lik mağlubiyetiyle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde önce İngiliz devi Liverpool'u 1-0, daha sonra Norveç ekibi Bodo\Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray, 4'üncü hafta mücadelesinde yarın Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.

YUNUS AKGÜN SORU İŞARETİ

Sarı kırmızılılar, bugün öğle saatlerinde kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla Ajax maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Hollanda’ya gidecek. Trabzonspor maçında sakatlanan ve son durumu merak konusu olan Yunus Akgün konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

SON KARAR BURUK'UN

Ajansspor'da yer alan habere göre; daha önce ameliyat geçirdiği sol dizinde ağrı hisseden 25 yaşındaki milli yıldızın, Hollanda kafilesinde yer alması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, genç oyuncunun Ajax karşılaşmasında forma giyip giymemesine isesağlık heyetinin raporuna göre Hollanda'da karar vereceği öğrenildi.

13 MAÇTA 4 GOL

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıkarken, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.