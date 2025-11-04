Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kolombiya, derbinin kahramanı Jhon Duran'ı konuşuyor: İstanbul'u ayağa kaldıran golcü

Kolombiya, derbinin kahramanı Jhon Duran'ı konuşuyor: İstanbul'u ayağa kaldıran golcü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Kolombiya, derbinin kahramanı Jhon Duran&#039;ı konuşuyor: İstanbul&#039;u ayağa kaldıran golcü
Kolombiya, Futbol, Beşiktaş, Fenerbahçe, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş dertbisinde atan ve deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2'lik galibiyeti getiren futbolcu olan Jhon Duran, ülkesi Kolombiya'da manşetlere çıktı. Genç yıldız için "Gösteri sahnesine yeniden katıldı" ve "İstanbul'u ayağa kaldıran golcü" başlıkları atıldı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan kulübüAl-Nassr'dan 21 milyon euro bedelle sezon sonuna kadar kiraladığı ancak sakatlıklar ve disiplin problemleri nedeniyle uzun süre formadan uzak kalan Jhon Duran, deplasmandaki Beşiktaş maçında attığı golle takımına galibiyeti getirdi.Emirhan Topçu'ya pres yapan ve usta işi bir vuruş yapan 21 yaşındaki forvet, Süper Lig'deki ilk golünü 2-0'dan geri dönülen dev derbide kaydetti.

Kolombiya, derbinin kahramanı Jhon Duran'ı konuşuyor: İstanbul'u ayağa kaldıran golcü - 1. Resim

Akşam Gazetesi'nin aktardığı habere göre; Kolombiya basını, sakatlıktan çıkanoyuncunun, Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşmasındaki performansı ve attığıgolle Kolombiya Milli Takımı'na göz kırptığını yazdı.

"LORENZO'YA MESAJ YOLLADI"

antena2: "Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla attığı muhteşem golün ardından Lorenzo hocaya mesaj yolladı. İyileşme sürecinin ardından ritmini yeniden yakaladı ve sevinçten formayı çıkardı. Kolombiya Milli Takımı'nda yaşadığı hararetli tartışmalardan sonra tekrar çağrılma isteğini dile getirdi. Duran, 'Harika bir gol attım, takımla gurur duyuyorum. Çok formdayım, yüzde 100 hazır durumdayım' diyerek ne kadar istekli olduğunu duyurdu."

Kolombiya, derbinin kahramanı Jhon Duran'ı konuşuyor: İstanbul'u ayağa kaldıran golcü - 2. Resim

Colombiaas: "Duran yeniden gol atma yeteneğini hatırladı ve Fenerbahçe'nin geri dönüşünü yaptı. Ağustos ayından beri gol atamamıştı. Yeteneğini keşfetmenin bundan daha iyi bir yolu yoktu. En önemli maçlardan birinde kilit rol oynadı."

El Pais: "Topu takip etti ve sonrasında topu havaya bıraktı. Yerini tahmin ederek golünü attı. Özgüveninin yüksek olduğunu gösterdi."

Kolombiya, derbinin kahramanı Jhon Duran'ı konuşuyor: İstanbul'u ayağa kaldıran golcü - 3. Resim

"YENİDEN GÖSTERİ SAHNESİNDE"

Noticias BQ: "Jhon Duran, İstanbul'u ayağa kaldıran bir golle geri döndü. Derbinin kahramanı oldu ve gösteri sahnesine yeniden katıldı."

 

