Kolombiya, derbinin kahramanı Jhon Duran'ı konuşuyor: İstanbul'u ayağa kaldıran golcü

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan kulübüAl-Nassr'dan 21 milyon euro bedelle sezon sonuna kadar kiraladığı ancak sakatlıklar ve disiplin problemleri nedeniyle uzun süre formadan uzak kalan Jhon Duran, deplasmandaki Beşiktaş maçında attığı golle takımına galibiyeti getirdi.Emirhan Topçu'ya pres yapan ve usta işi bir vuruş yapan 21 yaşındaki forvet, Süper Lig'deki ilk golünü 2-0'dan geri dönülen dev derbide kaydetti.

Akşam Gazetesi'nin aktardığı habere göre; Kolombiya basını, sakatlıktan çıkanoyuncunun, Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşmasındaki performansı ve attığıgolle Kolombiya Milli Takımı'na göz kırptığını yazdı.

İlgili Haber Derbi haftasından Fenerbahçe kârlı çıktı: Zirvede işler değişti

"LORENZO'YA MESAJ YOLLADI"

antena2: "Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla attığı muhteşem golün ardından Lorenzo hocaya mesaj yolladı. İyileşme sürecinin ardından ritmini yeniden yakaladı ve sevinçten formayı çıkardı. Kolombiya Milli Takımı'nda yaşadığı hararetli tartışmalardan sonra tekrar çağrılma isteğini dile getirdi. Duran, 'Harika bir gol attım, takımla gurur duyuyorum. Çok formdayım, yüzde 100 hazır durumdayım' diyerek ne kadar istekli olduğunu duyurdu."

Colombiaas: "Duran yeniden gol atma yeteneğini hatırladı ve Fenerbahçe'nin geri dönüşünü yaptı. Ağustos ayından beri gol atamamıştı. Yeteneğini keşfetmenin bundan daha iyi bir yolu yoktu. En önemli maçlardan birinde kilit rol oynadı."

El Pais: "Topu takip etti ve sonrasında topu havaya bıraktı. Yerini tahmin ederek golünü attı. Özgüveninin yüksek olduğunu gösterdi."

"YENİDEN GÖSTERİ SAHNESİNDE"

Noticias BQ: "Jhon Duran, İstanbul'u ayağa kaldıran bir golle geri döndü. Derbinin kahramanı oldu ve gösteri sahnesine yeniden katıldı."