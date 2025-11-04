Mert Nobre Survivor'a mı katılıyor? Hayatı ve kariyeri gündeme geldi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonunda yer alacak iddialı isimler netleşmeye devam ediyor. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni sezonda Survivor'a dahil olacak ünlüleri bir bir açıklamayı sürdürürken, futbol dünyasının gözde isimlerinden biri de kulislerde konuşulmaya başlandı.

Uzun süre, Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen, sahaların önemli ismi Mert Nobre, merak edilen isimler arasında ilk sırada yer alıyor. Birçok kişi, Mert Nobre'nin TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına katılıp katılmayacağını büyük bir heyecanla beklemeye başladı.

MERT NOBRE SURVİVOR'A MI KATILIYOR?

Survivor'ın yeni sezon yarışmacıları yavaş yavaş duyuruluyor. Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Mert Nobre'nin yarışmaya katılacağını açıkladı.

Ilıcalı yeni yarışmacının katılacağını sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı:

''Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor Ünlüler - All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum''

MERT NOBRE KİMDİR?

6 Kasım 198 yılında Brezilya'da doğan Mert Nobre, Türk vatandaşı olmuş eski profesyonel futbolcudur. Forvet mevkisinde görev alan Nobre; Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserisipr, Mersin İdman Yurdu, Erzurumspor ve Gençlerbirliği gibi birçok Süper Lig takımında forma giymiştir.

Futbol kariyerine Parana Clube'de başlayan Nobre, Japonya'da Kashiwa Reysol ve Cruzeiro formaları giydikten sonra 2004 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye adım attı. Beşiktaş'ta önemli başarılar elde eden Nobre, 18 Mayıs 2019'da Gençlerbirliği formasıyla Adana Demirspor karşısında son maçına çıkarak profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmıştır.

Şimdilerde ise 2026 Survivor Ünlüler-All Star yarışmasına katılarak isminden söz ettirmeye devam ediyor.