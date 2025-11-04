Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mert Nobre Survivor'a mı katılıyor? Hayatı ve kariyeri gündeme geldi

Mert Nobre Survivor'a mı katılıyor? Hayatı ve kariyeri gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mert Nobre Survivor&#039;a mı katılıyor? Hayatı ve kariyeri gündeme geldi
Survivor, Mert Nobre, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarından büyük bir heyecanla beklenen Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonu için nefesler tutuldu. Yarışacak isimler de yavaş yavaş duyurulmaya başlandı. Acun Ilıcalı tarafından art arda yaptığı sürpriz açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın unutulmaz eski yıldızı Mert Nobre'nin Survivor'a dahip olup olmayacapı merak ediliyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonunda yer alacak iddialı isimler netleşmeye devam ediyor. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni sezonda Survivor'a dahil olacak ünlüleri bir bir açıklamayı sürdürürken, futbol dünyasının gözde isimlerinden biri de kulislerde konuşulmaya başlandı.

Uzun süre, Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen, sahaların önemli ismi Mert Nobre, merak edilen isimler arasında ilk sırada yer alıyor. Birçok kişi, Mert Nobre'nin TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına katılıp katılmayacağını büyük bir heyecanla beklemeye başladı. 

Mert Nobre Survivor'a mı katılıyor? Hayatı ve kariyeri gündeme geldi - 1. Resim

MERT NOBRE SURVİVOR'A MI KATILIYOR? 

Survivor'ın yeni sezon yarışmacıları yavaş yavaş duyuruluyor. Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Mert Nobre'nin yarışmaya katılacağını açıkladı.

Survivor 2026 kadrosu şekilleniyor Mert Nobre de yarışmada

Ilıcalı yeni yarışmacının katılacağını sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı: 

''Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor Ünlüler - All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum''

Acun Ilıcalı’dan şaşırtan duyuru! Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler-All Star’da yarışacak

MERT NOBRE KİMDİR?

6 Kasım 198 yılında Brezilya'da doğan Mert Nobre, Türk vatandaşı olmuş eski profesyonel futbolcudur. Forvet mevkisinde görev alan Nobre; Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserisipr, Mersin İdman Yurdu, Erzurumspor ve Gençlerbirliği gibi birçok Süper Lig takımında forma giymiştir. 

Futbol kariyerine Parana Clube'de başlayan Nobre, Japonya'da Kashiwa Reysol ve Cruzeiro formaları giydikten sonra 2004 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye adım attı. Beşiktaş'ta önemli başarılar elde eden Nobre, 18 Mayıs 2019'da Gençlerbirliği formasıyla Adana Demirspor karşısında son maçına çıkarak profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmıştır.

Şimdilerde ise 2026 Survivor Ünlüler-All Star yarışmasına katılarak isminden söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Papara'dan iade açıklamasıTÜRK-İŞ'ten asgari ücret resti: Masaya oturmayız! 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Papara'dan iade açıklaması - HaberlerPapara para iadesi ne zaman yapılacak? Papara'dan iade açıklamasıFenerbahçe Kayserispor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Karşılaşma 9 Kasım'da oynanacak - HaberlerFenerbahçe Kayserispor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Karşılaşma 9 Kasım'da oynanacak4 Kasım Kayseri hava durumu raporu paylaşıldı! Kayseri'de bugün hava nasıl olacak? - Haberler4 Kasım Kayseri hava durumu raporu paylaşıldı! Kayseri'de bugün hava nasıl olacak?Türkiye - İran voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar İslami Dayanışma Oyunları'nda! - HaberlerTürkiye - İran voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar İslami Dayanışma Oyunları'nda!Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, Arda Güler ilk 11'de mi? - HaberlerLiverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, Arda Güler ilk 11'de mi?Hac kurası ne zaman, hangi gün çekilecek? 2026 Diyanet hac kura tarihi belli oldu - HaberlerHac kurası ne zaman, hangi gün çekilecek? 2026 Diyanet hac kura tarihi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...