Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Papara'dan iade açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edildi. Alınan karar sonrası Papara kullanıcıları, bakiye iade tarihleri ve paraların hangi yöntemle yatırılacağını merak ediyor.

PAPARA PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Papara tarafından yapılan açıklamada, kullanıcı fonlarının güvenli şekilde iade edileceği belirtildi. Fon iadelerinin, TCMB'nin belirleyeceği takvim doğrultusunda gerçekleşeceği ifade edildi. Bu nedenle iade sürecinin kesin başlangıç tarihinin Merkez Bankası'nın yönlendirmesi sonrası netleşmesi bekleniyor.

Şirket, kullanıcıların sabırlı olmasını isteyerek iade işlemlerinin mevzuata uygun şekilde ve aşamalı olarak yapılacağını bildirdi. Hesap kapatma süreci ise iade işlemlerinin tamamlanmasının ardından kademeli olarak devreye alınacak.

PAPARA BAKİYELERİ NASIL YATIRILACAK?

Kullanıcıların Papara hesaplarında bulunan TL bakiyeleri, şirketin kendi varlıklarından tamamen ayrı tutulan koruma hesaplarında muhafaza ediliyor. Bu sistem, elektronik para kuruluşlarında kullanıcı fonlarını güvence altına almak amacıyla uygulanıyor.

İade sürecinde bakiyelerin kullanıcıların kayıtlı banka hesaplarına IBAN üzerinden gönderilmesi bekleniyor. TCMB süreç takvimi açıklandığında, Papara kullanıcılarına SMS, e posta ve uygulama içi bildirimlerle bilgilendirme yapılacağı tahmin ediliyor.

PAPARA'DAN AÇIKLAMA

Papara konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Değerli Kullanıcımız,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.

Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.

Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz”