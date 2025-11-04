ABD’de hava sahası kapanıyor mu? Hükümet krizi rekora koşuyor

ABD’de federal hükümetin kapanması hava trafiğini kilitledi. Uçuşlar gecikiyor, havaalanlarında kuyruklar uzuyor. Uzmanlara göre durum her geçen gün daha tehlikeli hale geliyor.

Bloomberg'in haberine göre, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, gerekli görülmesi halinde ABD hava sahasının tamamen kapatılabileceğini açıkladı. "Eğer uçuşların güvenli olmadığını düşünürsek hava sahasını kapatırız. Şu anda o noktada değiliz ama sistemde daha fazla risk var" dedi.

Hükümetin 34 gündür kapalı olması nedeniyle hava trafik kontrolörleri maaş alamadan çalışıyor. Uzayan kriz, yolcu güvenliğini ve hava taşımacılığını ciddi biçimde etkiliyor.

"HER GEÇEN GÜN DAHA AZ GÜVENLİ HALE GELİYOR"

Ulusal Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı Nick Daniels, CNN’e yaptığı açıklamada, "Bu durumun devam ettiği her gün sistem bugün olduğundan daha az güvenli hale geliyor. İşe gitmemiz gerekiyor ama kirayı nasıl ödeyeceğimi düşünmeden konsantre olamıyorum" dedi.

UÇUŞLAR YAVAŞLATILDI, RİSK ARTTI

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, artan gecikmelerin kontrollü bir yavaşlatma sonucu olduğunu belirtti. "Kapanma olduğunda sistemde kesinlikle daha fazla risk var." şeklinde konuştu.

Hükümetin kapanması nedeniyle maaş alamayan kontrolörlerin bir kısmı ikinci işlerde çalışmaya başladı. Chicago, Denver, Houston ve Newark gibi büyük şehirlerdeki uçuş programlarını doğrudan etkiledi.

"SİSTEM GÜVENLİ AMA ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK TEHLİKEDE"

ABD Seyahat Derneği Başkan Yardımcısı Erik Hansen, hava ulaşımında güvenliğin değil ama öngörülebilirliğin kaybolduğunu söyledi

.

"Sistem güvenliği asla riske atılmaz ama Amerikalıların istedikleri yere zamanında ulaşma kabiliyeti tehlikede" dedi.

Embry-Riddle Üniversitesi’nden havacılık uzmanı Mike McCormick, kontrolörlerin yorgunluk ve stres nedeniyle hata riskinin arttığını belirtti:

"Eğer kontrolör görevini yüzde yüz yerine getiremeyecek durumdaysa, evde kalmak sistemin güvenliği için daha doğru bir adım."

TSA kuyrukları uzadı, yolcular isyanda

Houston’daki Bush Intercontinental Havalimanı’nda güvenlik kuyrukları üç saate kadar uzadı. Terminalde yaşanan yoğunluk, personel eksikliği nedeniyle kaosa dönüştü.

Eski TSA Güvenlik Direktörü Keith Jeffries, uçmanın hâlâ güvenli olduğunu ancak sistemin "domino etkisi" yaşadığını söyledi:

"Ön saflarda çalışanlar faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünürken tehlikeli eşyaları fark etmek zorlaşıyor. Uçmak güvenli ama stres artıyor."

"HÜKÜMETİ AÇIN, HEMEN!"

Sendika liderleri, çözümün açık olduğunu belirtiyor: Kongre’nin kapatmayı bitirmesi ve çalışanlara maaşlarını ödemesi.

Nick Daniels, "Mesajımız basit. Hükümeti açın ve bunu hemen yapın" dedi.

ABD tarihinin en uzun hükümet kapanması rekoru 2019’da 35 gün sürmüştü. Mevcut kapanma birkaç gün içinde bu rekoru aşmak üzere.