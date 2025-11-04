Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye - İran voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar İslami Dayanışma Oyunları'nda!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye - İran voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar İslami Dayanışma Oyunları&#039;nda!
İslami Dayanışma Oyunları, Voleybol, Türkiye, İran, TRT Spor, Haber
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahne almaya hazırlanıyor. Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılan Filenin Sultanları, ilk sınavını Afganistan karşısında verdi. Gözler şimdi Türkiye - İran maçına çevrildi. Voleybolseverler karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve kadro detaylarını araştırıyor.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Filenin Sultanları, turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Grup formatında oynanacak maçlar sonunda ilk iki takım finale yükselecek.

TÜRKİYE İRAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İran Kadın Milli Takımları arasındaki karşılaşma 6 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak. Mücadele Riyad’da düzenlenen organizasyon kapsamında tek devreli lig usulünde gerçekleştirilecek. Her maçın büyük önem taşıdığı turnuvada Filenin Sultanları bu mücadeleyle final yolundaki en kritik sınavlarından birine çıkacak.

Sultanlar, Afganistan maçının ardından İran karşısındaki sonucuyla sıralamada avantaj elde etmeyi hedefliyor. Grup aşamasının ardından ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan finale yükselirken, üçüncü ve dördüncü olan takımlar ise bronz madalya için karşılaşacak. Bu nedenle İran maçı grup kaderini şekillendirebilecek öneme sahip.

Türkiye - İran voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar İslami Dayanışma Oyunları'nda! - 1. Resim

TÜRKİYE İRAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İran voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu mücadele saat 16.00’da voleybolseverlerle buluşacak. 

FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada genç ve dinamik bir kadroyla mücadele ediyor. Kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Eda Nazlı Kafkas

Pasör Çaprazı: Defne Başyolcu

Smaçörler: Merve Nur Öztürk, Liza Safronova, Ege Melisa Bükmen, Aslı Tecimer, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy

Libero: Selin Adalı

Teknik ekip, kadro yapısını genç oyunculara tecrübe kazandırma hedefiyle oluşturdu.

Türkiye - İran voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar İslami Dayanışma Oyunları'nda! - 2. Resim

FİLENİN SULTANLARI İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI MAÇ TAKVİMİ

Turnuva tek devreli lig formatında oynanacak ve her takım birbirine karşı bir kez mücadele edecek. Türkiye’nin maç programı ise şöyle:

  • 4 Kasım 2025 - 16.00 Türkiye - Afganistan (TRT Spor)
  • 6 Kasım 2025 - 16.00 Türkiye - İran (TRT Spor)
  • 9 Kasım 2025 - 16.00 Türkiye - Azerbaycan (TRT Spor Yıldız)
  • 11 Kasım 2025 - 13.00 Türkiye - Tacikistan (TRT Spor)

Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar finale yükselerek altın madalya için yarışacak. Üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlar ise bronz madalya maçında karşı karşıya gelecek.

