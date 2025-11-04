Pakistan’da Yüksek Mahkeme’de patlama meydana geldi! 12'den fazla yaralı var

Pakistan’da Yüksek Mahkeme binasının bodrum katında klima sisteminin tamiri sırasında gaz tüpü patladı. Patlamada 12 kişi yaralandı.

Şiddetli patlama, binayı sarsarken hakimler, avukatlar ve çalışanlar panikle dışarı çıktı. Mahkeme kompleksi acil durum protokolüyle tamamen boşaltıldı.

İKİ KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Yaralananların tamamının klima sisteminde bakım yapan işçiler olduğu açıklandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İslamabad Emniyet Müdürü Ali Nasir Rizvi, iki kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi. Klima teknisyeninin vücudunun yüzde 80’inde ağır yanıklar bulunduğu paylaştı.

Üç yaralı PIMS Hastanesine, dokuz kişi ise Poliklinik Hastanesine götürüldü. Hastane kaynakları, yoğun bakımda tedavi sürecinin devam ettiğini aktardı.

'KANTİNDE GAZ SIZINTISI VARDI'

Rizvi, mahkeme binasının bodrum katında yer alan personel kafesinde son günlerde gaz sızıntısı olduğunu ve patlamanın klima tamiri sırasında gerçekleştiğini açıkladı.

İlk incelemelere göre, patlamaya gaz sıkışması neden oldu.

MAHKEME ÇALIŞANLARI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Patlamada 6 numaralı mahkeme salonu ciddi hasar gördü. O sırada Yargıç Ali Baqar Najafi ve Yargıç Shahzad Malik duruşma hazırlığındaydı. Sarsıntının ardından yargıçlar ve personel hızla tahliye edildi.

Kurtarma ve güvenlik ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Binanın alt katındaki klima tesisinde ve hizmet kafesinde incelemeler sürüyor.