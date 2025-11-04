Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
12 yıl sonra ilk kez! Almanya, Suriye lideri Şara için devreye girdi
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yı Berlin’e davet etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yı Almanya’ya davet etti. Schleswig Holstein eyaletindeki ziyareti sırasında açıklama yapan Merz, davetin amacının “Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak ve Almanya’daki Suriyelilerin geri dönüşünü görüşmek” olduğunu söyledi.

Merz, kamuoyunda süren sınır dışı tartışmalarına da değindi. "Elbette suçluları Suriye’ye sınır dışı etmeye devam edeceğiz. Plan bu. Şimdi bunu somut bir şekilde uygulayacağız. İçişleri Bakanı bu konu üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DE İÇ SAVAŞ SONA ERDİ"

Merz, Suriye’deki iç savaşın sona erdiğini belirterek Almanya’da sığınma hakkının artık geçerli olmayacağını söyledi:

“Almanya’da artık sığınma hakkı yok, bu nedenle sınır dışı etmelere başlayabiliriz. Ancak Suriye’de bulunan mültecilerin büyük kısmının kendi istekleriyle ülkeye dönüp yeniden yapılanmaya katılacağını düşünüyorum. Bu insanlar olmadan ülkenin ayağa kalkması imkânsız.”

Merz, Almanya’da olup da ülkesine dönmeyi reddeden Suriyelilerin “yakın zamanda sınır dışı edileceğini” açıkladı.

BERLİN-ŞAM HATTINDA YENİ DÖNEM SİNYALİ

Merz’in Şara’yı Berlin’e davet etmesi, Avrupa’da Suriye yönetimiyle diplomatik temas kurma konusunda bir dönüm noktası.

Görüşmenin, Avrupa Birliği ülkelerinin Suriye politikasında da yeni bir tartışma başlatması bekleniyor.

