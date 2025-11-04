7 yaşındaki kardeşini bıçakla rehin almıştı: Polis, tek kurşunla etkisiz hale getirdi

Dehşete düşüren olay, Florida’nın Tampa yakınlarında meydana geldi. Alınan aile içi şiddet ihbarı üzerine harekete geçen 25 yaşındaki polis Anthony Gonzalez ve ekibi, gittikleri evde faciayla karşı karşıya kaldı.

7 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİ REHİN ALDI

27 yaşındaki Mario Camacho'nun, 7 yaşındaki erkek kardeşini bıçakla rehin aldığı ve aynı zamanda polisi arayan kız kardeşini de yaraladığı belirlendi.

KASK VE ÇELİK YELEK GİYMİŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine ulaşan ekipler, küçük çocuğun evin içinden "Kapıyı kırın!" diye bağırdığını duydu. Vücut kamerası kayıtlarına göre Gonzalez, kapıyı kırarak odaya girdi ve Camacho'yu motosiklet kaskı ve çelik yelek giymiş halde buldu. Saldırganın bir eliyle çocuğu boğarken diğer eliyle bıçak tuttuğu görüldü.

TEK KURŞUNLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Defalarca yapılan "Çocuğu bırak" uyarılarına rağmen Camacho'nun direnmesi üzerine Gonzalez, tek kurşunla saldırganı başından vurarak etkisiz hale getirdi. 7 yaşındaki çocuk olaydan yara almadan kurtarıldı. Camacho ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hillsborough İlçe Şerifliğ’nden yapılan açıklamada, olayın aile açısından son derece trajik olduğu belirtildi. Öte yandan şüphelinin geçmişte iki kez aile içi şiddet suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı ve ruhsal sağlık sorunları olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.