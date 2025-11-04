Avustralya'da korkunç saldırı! Otoparka molotof kokteyli fırlatıp kaçtı: Kızartılıyormuş gibi hissettim

Avustralya'nın Mandurah kentinde yaşanan korkunç olayda, iki çocuk annesi Penelope Travers'ın arabasının camından içeriye molotof kokteyli atılmaya çalışıldı. Ancak ilk denemede başarılı olamayan saldırgan, molotof kokteyli otoparka bırakıp kaçtı. Saniyeler içinde büyüyen yangının içinde mahsur kalan talihsiz kadının yüzünde, boynunda, göğsünde ve kollarında ciddi yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki çocuk annesi Travers, acil bir şekilde deri nakli ameliyatına alındı.

"SPREY BOYALARI YÜZÜMDE PATLADI"

4 buçuk saat süren ameliyatın ardından Fiona Stanley Hastanesi’nin yanık ünitesinde 17 gün boyunca tedavi gören kadın yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Kısa süre önce aracımı hedef alan kötü niyetli molotofkokteyl saldırılarına maruz kaldım. Saldırgan ilk denemede molotof kokteylini araba camından içeri atamayınca, bunun yerine garajımı ateşe verdi. Yangını söndürmeye çalışmak için dışarı çıktığımda aracın yanında bulunan sprey boya kutuları yüzümde patladı. Patlamanın sonucunda vücudumun yüzde 25’i, yüzüm, boynum, göğsüm ve kollarım yandı."

"KIZARTILIYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

Olay anında yaşadığı acıyı anlatan kadın, 'kızartılıyormuş gibi' hissettiğini belirterek, "Etimin hızla yandığını fark ettim" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan hastanedeyken saldırganların yeniden gelip aracını tamamen yaktıklarını da paylaşan Travers, "Bu kez arabamı tamamen kül ettiler. O sırada 16 yaşındaki kızım evde yalnızdı. Eğer köpeğim onu uyandırmasaydı, çok daha kötü olabilirdi." dedi.

Travers, 9News’e yaptığı açıklamada, "Bu olay, travmayı kapıma getirdi. Çocuklarımı bunun etkilerinden koruyamadım. Hâlâ kabuslar görüyorlar," dedi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis harekete geçerken, bunun 'hedefli bir saldırı' olduğu bildirildi.