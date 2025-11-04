Rusya’dan sonra Katar’dan AB’ye tehdit! 'Gazı keseriz, karar sizin'

Katar Enerji Bakanı Saad bin Şeride el-Kaabi, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinin devamı için Avrupa Birliği’nin çevresel standartlarını hafifletmesi veya tamamen iptal etmesi gerektiğini söyledi. Abu Dabi’de düzenlenen ADIPEC Enerji Konferansı’nda konuşan el-Kaabi, aksi takdirde Avrupa’ya LNG ihracatının durdurulabileceği uyarısında bulundu.

"AVRUPA ÇEVRE YASALARINI YUMUŞATMAZSA GAZ VERMEYECEĞİZ"

El-Kaabi, "Eğer Avrupa CSDDD’yi hafifletme veya iptal etme yollarını değerlendirmez ve yüzde 5’lik cezaları uygulamaya devam ederse, kesinlikle Avrupa’ya LNG tedarik etmeyeceğiz" dedi.

Bakan, Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (CSDDD) olarak bilinen yasanın enerji ticaretini tehdit ettiğine işaret etti.

Yeni AB mevzuatı, büyük ölçekli şirketlere dünya genelindeki tedarik zincirlerinde insan haklarına ve çevreye zarar verebilecek faaliyetleri önleme yükümlülüğü getiriyor.

2027’de yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, bu şartlara uymayan şirketlere yıllık gelirlerinin yüzde 5’ine kadar para cezası uygulanmasını öngörüyor.

YASAYI ÖRNEK GÖSTERDİ

El-Kaabi, "Avrupa bizimle çalışmak istiyorsa, enerji ticaretinin sürdürülebilirliğini engelleyecek yasal yüklerden kaçınmalı. Aksi halde Avrupa pazarına gaz sevkiyatını dondururuz" diye konuştu.

Katar, ABD, Avustralya ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük LNG üreticileri arasında yer alıyor.

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgaliyle tedarik sıkıntısı yaşayan Avrupa ülkeleri, Katar’ın gazına yönelmişti. Son aylarda Doha yönetimi, Fransa’nın Total, İtalya’nın Eni, Hindistan’ın Petronet ve Çin’in Sinopec şirketleriyle yeni LNG anlaşmaları imzaladı.

ENERJİ GEÇİŞİNDE ORTAK VİZYON MESAJI!

El-Kaabi, "Tüm ortaklarımız Katar’ın enerji geçişine, petrol ve doğalgazın geleceğine dair vizyonumuzu biliyor. Bu politikamız değişmedi" dedi.

Bakan, Avrupa’nın sürdürülebilirlik yasalarının enerji güvenliğini tehlikeye atmaması gerektiğini hatırlattı.

CSDDD, Avrupa Komisyonu tarafından 2022’de önerildi, 2024 Nisan’ında kabul edildi ancak henüz yürürlüğe girmedi. Katar, bu düzenlemenin uygulanması halinde Avrupa’ya LNG akışını durdurabileceği uyarısında bulundu.