Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, Arda Güler ilk 11'de mi?

Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, Arda Güler ilk 11'de mi?

- Güncelleme:
Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, Arda Güler ilk 11&#039;de mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Liverpool, Real Madrid, Arda Güler, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan doruğa çıkıyor. Avrupa futbolunun iki dev kulübü Liverpool ve Real Madrid, Anfield’da karşı karşıya geliyor. Hem tarihi rekabet hem de Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı merakla beklenirken, futbolseverlerin gözü bu akşamki dev mücadelede olacak.

İlk 3 maçını kazanarak zirveye yerleşen Real Madrid, Anfield deplasmanında Liverpool’a konuk olacak. Arda Güler’in sahaya ilk 11’de çıkma ihtimali ise gündemde. Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, Arda Güler ilk 11'de mi merakla bekleniyor!

Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, Arda Güler ilk 11'de mi? - 1. Resim

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Liverpool - Real Madrid karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Anfield Road'da oynanacak karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, Arda Güler ilk 11'de mi? - 2. Resim

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Real Madrid arasındaki kritik mücadele 4 Kasım 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 23.00 olarak açıklandı.

Devler Ligi'nde 3 maçın tamamını kazanan Real Madrid mücadeleye liderlik avanbtajıyla çıkarken 6 puanlı Liverpool sahasında kazanarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, Arda Güler ilk 11'de mi? - 3. Resim

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ OYNAYACAK?

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in bu akşamki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Teknik heyetin hazırlık sürecinde oyuncuya kadroda yer verme ihtimali yüksek.

Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, Arda Güler ilk 11'de mi? - 4. Resim

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe

