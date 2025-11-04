İlk 3 maçını kazanarak zirveye yerleşen Real Madrid, Anfield deplasmanında Liverpool’a konuk olacak. Arda Güler’in sahaya ilk 11’de çıkma ihtimali ise gündemde. Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, Arda Güler ilk 11'de mi merakla bekleniyor!

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Liverpool - Real Madrid karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Anfield Road'da oynanacak karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Real Madrid arasındaki kritik mücadele 4 Kasım 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 23.00 olarak açıklandı.

Devler Ligi'nde 3 maçın tamamını kazanan Real Madrid mücadeleye liderlik avanbtajıyla çıkarken 6 puanlı Liverpool sahasında kazanarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ OYNAYACAK?

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in bu akşamki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Teknik heyetin hazırlık sürecinde oyuncuya kadroda yer verme ihtimali yüksek.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe