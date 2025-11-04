Yunus Akgün sakat mı, Ajax maçında yok mu? AJAX GS maçı öncesi gözler kilit isimlerde!

Yunus Akgün sakat mı, Ajax maçında yok mu soruları futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Kritik maç öncesi gözler yapılan sağlık kontrollerine çevrilmiş durumda.

YUNUS AKGÜN SAKAT MI?

Yunus Akgün Trabzonspor ile oynanan maçta kasık bölgesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Maç sonrası yapılan ilk kontrollerin ardından oyuncuda adale zorlanması şüphesi olduğu belirtildi. Sağlık ekibi daha ayrıntılı sonuç için MR çekilmesine karar verdi. Yunus’un durumu ise hala belirsizliğini koruyor.

YUNUS AKGÜN AJAX MAÇINDA YOK MU?

Ajax ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde gelen bilgilerin ardından Yunus Akgün’ün kadroda yer alma ihtimali düşük görülüyor. Galatasaray teknik ekibi, oyuncunun mevcut ağrıları nedeniyle riske edilmesine sıcak bakmıyor. Son karar sağlık raporları doğrultusunda verilecekken kulübün önceliği oyuncunun sakatlığının ilerlemesini engellemek olacak.

YUNUS AKGÜN AJAX MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Yunus Akgün’ün Ajax deplasmanında sahada olup olmayacağı MR sonuçlarına göre netleşecek. Ancak doktorların ilk değerlendirmesi, kas grubunda zorlanma olduğu yönünde ve bu nedenle forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor. Teknik direktör Okan Buruk’un, oyuncunun tam olarak kendini hazır hissetmemesi durumunda kadroya dahil etmeyeceği ifade ediliyor.

YUNUS AKGÜN KAÇ MAÇ YOK?

Yunus’un kaç maç forma giyemeyeceği yapılacak tetkikler sonrasında resmileşecek. Hafif düzeyde bir sakatlık tespit edilirse yalnızca Ajax karşılaşmasını kaçırması muhtemel.

Yunus Akgün'ün kas dokusunda yırtık ya da ileri seviyede zorlanma görülürse birkaç maç sahalardan uzak kalabilir. Galatasaray’dan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.