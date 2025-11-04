Ajax Galatasaray maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Maç kadrosu gündemde!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptaki kritik 4. maçına çıkacak olan Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Liverpool ve Bodo/Glimt galibiyetleriyle 6 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda’dan galibiyetle dönüp 9 puan barajına ulaşmak istiyor. Peki, Ajax Galatasaray maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

AJAX GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray’da Ajax deplasmanı öncesinde iki önemli oyuncu kadroda yer alamayacak. Trabzonspor maçında sakatlanan Yunus Akgün, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı süren İlkay Gündoğan da kadroya dahil edilmedi.

AJAX GALATASARAY MAÇINDA KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Galatasaray’da Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Takımda yarınki maç için cezalı oyuncu bulunmuyor. Ajax'ta resmi olarak açıklanan cezalı isim bulunmazken, sakatlıkları devam eden birkaç oyuncu teknik heyetin tercihleri dışında kalacak.

AJAX GALATASARAY MAÇ KADROSU (MUHTEMEL 11)

Ajax: R. Pasveer, A. Gaaei, K. Itakura, Y. Baas, O. Wijndal, D. Klaassen, Y. Regeer, R. Moro, O. Gloukh, M. Godts, W. Weghorst

Galatasaray: U. Çakır, R. Sallai, D. Sánchez, A. Bardakcı, I. Jakobs, L. Torreira, M. Lemina, L. Sané, G. Sara, B. A. Yılmaz, V. Osimhen

AJAX GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında oynanacak Ajax - Galatasaray karşılaşması Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.