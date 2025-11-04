Uzman iklim bilimci tarih verdi! Kar ne zaman yağacak?

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve iklim bilimci Dr. Bozyurt, yaptığı değerlendirmede bu yıl Türkiye’yi bekleyen kış şartlarının geçmiş yıllara göre çok daha zorlu geçeceğine dikkat çekti. Bozyurt’a göre yalnızca kısa süreli kar yağışları değil, aynı zamanda uzun süre yerde kalacak kar örtüsü ve don olayları da yaşanacak. Peki, kar ne zaman yağacak?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt bu sene son yıllardaki en sert kışlarından birini yaşayacağını belirterek bilhassa 20 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihlerini işaret etti.Bozyurt’a göre Aralık-Ocak aylarında Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, İç Ege ve Doğu Anadolu genelinde yoğun kar yağışları bekleniyor.

Ocak ayıyla birlikte kar yağışları hem yaygın olacak hem de uzun süre yertde kalacak. Kar yağışlarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi ve hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle soğuk havalar etkisini artıracak.

KASR YAĞIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sıcaklık düşüşünün kademeli olarak Aralık ayının ortalarına doğru başlayacağı, 20 Aralık’tan itibaren ise kar yağışlarının başlayacağı ifade ediliyor. Bozyurt atmosferik modellerde görülen zayıf La Nina etkisinin Türkiye’de soğuk hava dalgalarını artıracağını, bunun da kar yağışlarıyla birleşerek uzun süreli bir kış tablosu oluşturacağını söyledi.

Bozyurt, modellerin tutarlılık oranının yüzde 50’nin üzerinde olduğuna dikkat çekerek bunun meteorolojik tahminlerde ciddi bir veri kabul edildiğini belirtti. Ayrıca Grönland civarında artan buz ve kar örtüsünün hava akımlarını değişti,rdiğini ve Avrupa ile Türkiye’ye soğuk hava kütlelerinin daha rahat ulaşabileceğini söyledi.