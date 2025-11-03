BİLSEM sınavı ne zaman 2026? BİLSEM sınav takvimi takip ediliyor
BİLSEM sınavına katılım sağlamak isteyen öğrenciler, "BİLSEM sınavı ne zaman 2026? " sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı. İşte BİLSEM 2026 takvimi ve başvuru süreçlerine dair tüm detaylar...
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), bu sene öğrenci ve veliler tarafından yoğun ilgi görülüyor. Binlerce kişi, 2026 BİLSEM başvurularının hangi tarihlerde yapılacağını ve takvimin açıklanıp açıklanmayacağını araştırmaya başladı.
BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2026?
Geçen sene BİLSEM takvimi 23-25 Ekim 2024 tarihlerinde "İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması" ile başlatmıştı. Bu sene ise henüz takvim ve kılavuz yayınlanmadı,önümüzdeki günlerde yeni takvimin açıklanması bekleniyor.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Geçen sene BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım-6 Aralık 2024 tarihleri arasında oluşturulmuş, ön değerlendirme uygulamaları ise 21 Aralık 2024-23 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da randevu ve sınav oturumlarının benzer tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Kılavuz ve takvim yayınladıktan sonra 2026 tarihleri haberimize eklenecektir.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim kurumları olarak, akademik, sanatsal ya da zihinsel alanda özel yetenekli öğrencilerin ilkokul döneminden itibaren destek eğitim programlarına katılması sağlıyor. Öğrenciler burada genel zihinsel, resim ve müzik alanlarındaki yeteneklerini geliştirme imkanı bulunuyor.