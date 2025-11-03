Fransa Savunma Bakanlığı raporunda Türkiye gerçeği! 'İHA ihracatında dünya liderliğine koşuyor'

Fransa Savunma Bakanlığı’nın Parlamentoya sunduğu 2025 yılı silah ihracat raporu, Türkiye’nin savunma sanayisinde son yıllarda kaydettiği büyük sıçramayı açıkça ortaya koydu.

Rapora göre Türkiye artık küresel silah pazarında geleneksel devlerle yarışıyor.

"Rekabet ortamı son yıllarda büyük bir değişim geçirdi. ABD, Rusya veya Almanya gibi geleneksel ihracatçıların yanı sıra; Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi daha yeni aktörler de silah pazarında her geçen gün daha fazla söz sahibi oluyor." ifadelerine yer veren rapor, bu ülkelerin ürün kalitesini artırarak ve ihracat düzenlemelerinde daha esnek bir model izleyerek küresel ölçekte rekabet gücü kazandığını belirtti.

ANKARA SAVUNMA YATIRIMLARINI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜYOR

Fransa Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin özellikle son on yılda dünyanın en büyük on ihracatçısı arasında “en dikkat çekici ilerlemelerden birini” kaydettiğini açıkladı. "Ankara, silah endüstrisinin gelişimine büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor." denildi.

İHA İHRACATI REKOR KIRDI

Bayraktar TB2 ve Akıncı ile küresel pazarda adından söz ettiren Türkiye, Fransa’nın raporuna göre artık savunma sanayiinde bölgesel değil, küresel bir güç. Raporda şu ifadelere yer verildi: "Daha sınırlı ölçekte olsa da Türkiye benzer bir ivme içinde ve son on yılda dünyanın en büyük on silah ihracatçısı arasında en dikkat çekici ilerlemelerden birini kaydetti. Ankara, savunma sanayisinin gelişimine büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor ve 2024 yılında, 2023’e kıyasla yüzde 80’lik bir artışla yeni bir ihracat rekoruna ulaştı. Bu artışın temel nedeni, özellikle çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ihracat sözleşmesi oldu."

TÜRKİYE LEHİNE STRATEJİK TABLO

Fransa’nın raporu, Ankara’nın savunma sanayisinde kendi kaynaklarıyla elde ettiği ivmenin Batı başkentlerinde yakından izlendiğini gösterdi. Türkiye’nin hem NATO içinde hem de bağımsız pazarlarda kurduğu ilişkiler, ülkeyi Avrupa ve Asya arasındaki stratejik köprü konumuna yerleştiriyor.