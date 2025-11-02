Türkiye’den Brezilya’ya zırhlı çıkarma! Latin Amerika’da savunma hattı kuruyor

Türkiye, savunma sanayisinde Latin Amerika’ya açılıyor. Brezilya Ordusu, Otokar’ın ürettiği Tulpar zırhlı araçlarını inceleyerek satın alma sürecine girdi.

BREZİLYA'DAN OTOKAR'A ÜST DÜZEY ZİYARET

Brezilya Ordusu Komutanı General Tomas Miguel Mine Ribeiro Paiva ve beraberindeki heyet, Türkiye’ye gelerek Otokar tesislerinde Tulpar piyade savaş aracını yerinde inceledi.

Otokar, konuk heyete Mizrak 30 insansız taretiyle donatılmış Tulpar IFV modelini ve İtalyan Leonardo HITFACT MkII tareti taşıyan hafif tank versiyonunu tanıttı.

TÜRKİYE İLE BREZİLYA ARASINDA YENİ SAVUNMA KÖPRÜSÜ

Otokar yetkilileri, "Brezilya heyetini ağırlamaktan onur duyduk" diyerek iki ülke arasında savunma sanayisi işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Şirket, muhtemel anlaşma kapsamında Tulpar’ın Brezilya’da yerel üretimi için tüm teknik desteği sağlamaya ve endüstriyel katılım şartlarına uymaya hazır olduklarını açıkladı.

TULPAR, TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN GURURU

Otokar tarafından geliştirilen Tulpar, mekanize piyade birimlerini ağır koruma altında taşıyan, yüksek hareket kabiliyetine sahip paletli bir zırhlı araç.

Nakliye, keşif ve ateş desteği gibi birçok görev için farklı silah sistemleriyle donatılabiliyor.

Bugün Tulpar, Türk savunma sanayisinin en modern kara platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

BREZİLYA, ESKİ SİSTEMLERİ TÜRK ÜRETİMİYLE DEĞİŞTİREBİLİR

Brezilya, 2022’den bu yana eski zırhlı platformlarını yenilemek için resmî bir modernizasyon süreci yürütüyor.

Ekim 2022’de başlayan program kapsamında, 65 muharebe aracı ve 78 personel taşıyıcı alınmasına onay verilmişti.

Tulpar, bu kapsamda değerlendirilen en güçlü adaylardan biri haline geldi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ KÜRESEL SAHNEDE

Otokar daha önce 35’ten fazla ülkeye zırhlı araç ihraç etti. Şirket, yerel üretim ortaklıkları ve uyarlanabilir sistem tasarımlarıyla uluslararası itibara sahip.

Brezilya ile anlaşma, Türkiye’nin Latin Amerika’daki varlığını güçlendirecek ve teknoloji transferiyle ortak üretim fırsatlarını da beraberinde getirecek.