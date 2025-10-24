Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'den Avrupa'ya yüksek teknoloji ihracı! Otokar'dan tarihi anlaşma

Türkiye'den Avrupa’ya yüksek teknoloji ihracı! Otokar’dan tarihi anlaşma

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türk savunma sanayii Avrupa’ya açılmaya devam ediyor. Zırhlı kara araçlarında dünya çapında tanınan Otokar, askeri eğitim ve simülasyon teknolojilerinde uzman Slovenya merkezli Guardiaris firmasıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Türkiye’nin zırhlı kara araçlarındaki öncü markası Otokar, savunma teknolojilerinde uluslararası işbirliklerine bir yenisini ekledi. Şirket, askeri eğitim ve simülasyon alanında uzman Slovenya merkezli Guardiaris firmasıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Türkiye'den Avrupa’ya yüksek teknoloji ihracı! Otokar’dan tarihi anlaşma - 1. Resim

YENİ NESİL ASKERİ SİMÜLASYONLARDA TÜRKİYE İMZASI

Anlaşma, Malezya’da düzenlenen SIDEC 2025 Uluslararası Savunma Fuarı sırasında imzalandı. İşbirliği kapsamında iki şirket, askeri araç simülatörlerinin geliştirilmesi, teknik bilgi paylaşımı, yeni teknolojilerde ortak AR-GE ve uluslararası pazarlarda ortak tanıtım gibi alanlarda birlikte çalışacak.

Yetkililer, anlaşmanın Türk savunma sanayiinin yazılım ve simülasyon kabiliyetini güçlendireceğini vurguladı. Guardiaris’in sanal ve karma gerçeklik (VR-MR) teknolojilerindeki tecrübesi, Otokar’ın Cobra II ve Arma 8x8 platformlarında geliştirdiği simülasyon sistemleriyle entegre edilecek.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE YÜKSELİŞİ

Otokar, geçtiğimiz yıl Afrika’da bir ülkeye Arma 8x8 simülatörü teslim etmiş, ardından Cobra II araçlarına yönelik yeni bir sipariş almıştı. Guardiaris işbirliğiyle birlikte Otokar’ın eğitim, tatbikat ve operasyonel hazırlık alanında dünya pazarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Şirket yetkilileri, bu anlaşmanın Türkiye’nin savunma ihracatında simülasyon teknolojilerine dayalı yeni bir dönem başlattığını ifade etti.

SAVUNMA DİPLOMASİSİNDE STRATEJİK KAZANIM

Anlaşma, Avrupa’da yerli savunma üreticilerinin rekabet ettiği bir dönemde Türkiye’nin teknolojik ortaklıklarla güçlenme stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor.

İşbirliği sayesinde Otokar, NATO standartlarında eğitim çözümleri geliştirme kapasitesini artırırken, Türkiye’nin savunma sanayii diplomasisinde yeni bir sayfa açtı.

