Artık onlar bizi konuşuyor! Avrupa’nın kalbinde yerli teknoloji şovu

ALİ ÇELİK - Eylül ayının ikinci haftasında Münih Otomobil Fuarı’nda yerli mühendislik gücü ve elektrikli otomobil modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Togg, Euro NCAP’ten aldığı 5 yıldızla küresel arenada âdeta şov yapmıştı. Benzer bir başarı hikâyesi geçtiğimiz hafta Brüksel’de düzenlenen Busworld Fuarı’ndan geldi. Yerli mühendisliklerle geliştirilen ticari araçlar âdeta Avrupa’nın kalbinde gövde gösterisi yaptı. Fuarda en çok konuşulan Karsan’ın ikinci sürücüsüz modeli Otonom e-JEST ve bu modelin dünya prömiyeri oldu. Otokar ve Temsa da elektrikli toplu taşıma araçlarıyla gövde gösterisi yaparken Anadolu Isuzu yeni modellerini bu fuarda gün yüzüne çıkardı.

KARSAN'DAN YAPAY ZEKA ATAĞI GELDİ

Toyota iş birliği ile geliştirilen e-ATA Hidrojen ve Karsan AI’nin tanıtımını ikinci otonom modeli e-JEST ile birlikte yapan Karsan’ın CEO’su Okan Baş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Biz JEST’e ‘Game changer’ yani oyun değiştiren diyoruz. Gerçekten de Karsan JEST ailesi, başta Avrupa olmak üzere dünyada oyunun kurallarını yeniden yazdı. Bugün itibarıyla JEST ailesine otonom versiyonu eklemiş olduk. Toplu ulaşımda 7 yıllık global e-JEST geçmişi ve 4 yıldır Otonom e-ATAK’ta kendini kanıtlamış otonom deneyimi, Otonom e-JEST’te birleşiyor. Bu teknoloji, 12 farklı şehirde onaylanmış ve sahada kendini kanıtlamış durumda. Otonom e-JEST, yalnızca yeni bir versiyon değil; iki başarı hikâyesinin birleşiminden doğan, şehirler için güvenilir bir çözüm hâline geldi. Yenilikçi tasarımı, üstün teknoloji entegrasyonu ve çevreci yaklaşımıyla bugüne kadar şehir içi ulaşımın en güçlü oyuncusu olan e-JEST; Otonom e-JEST, e-JEST’in üzerine eklenen bir teknoloji değil; Electric Evolution ile başlayan yolculuğumuzun çevresini algılayan, anlık kararlar verebilen ve sürekli öğrenen bir mobilite zekâsına dönüşmüş hâli. Karsan’ın vizyonunu bir adım daha ileri taşıyan Otonom e-JEST, elektriğin gücünden zekânın özgürlüğüne geçişin en güçlü temsilcisi.

İlgili Haber Almanya’ya otomotiv ihracatı yüzde 44 arttı

ANADOLU ISUZU'DAN BELEDİYELERE ÖZEL

Novociti Volt modelinin ikinci neslini fuarda tanıtan Anadolu Isuzu, %100 elektrikli araç kategorisindeki bir diğer modeli olan Citivolt 12 ile yoğun şehir trafiğine sahip bölgelerde sürdürülebilir ve erişilebilir toplu taşıma çözümleri sunuyor. Elektrikli araç kategorisinin en son modeli NovoVolt ise orta boy otobüs olarak geliştirilirken, tamamen elektrikli olan araç özellikle belediyeler, özel toplu taşıma otobüs işletmecileri, havaalanı transferleri ve kampüs içi ulaşım için mükemmel bir alternatif oluşturuyor.

OTOKAR SÜRÜCÜSÜZ MODELLERİNİ TANITTI

Otokar, Busworld’de elektrikli araç portföyüne odaklandı. Stand alanında e-CENTRO, NAVIGO U Giga, ULYSO, e-KENT ve e-TERRITO gibi önemli modellerini tanıtan üretici, dış alanda ise otonom e-CENTRO ve e-TERRITO ile teknolojideki gücünü sergiledi. Otokar’ın Avrupa’daki konumunu her geçen gün güçlendirdiğini belirten Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, şirketin otobüs segmentindeki üç ana hedefindeki gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Erman “Avrupa’nın en modern ve entegre otobüs üretim tesislerinden biri olma, Avrupa pazarında sürdürülebilir büyüme ve ürün gamını modernize ederek elektrifikasyona odaklanma hedeflerimizde güçlü bir şekilde yol alıyoruz. Bugün Avrupa’nın en büyük 5 otobüs üreticisi arasında yer alıyoruz” dedi.

TEMSA MENZİLİNİ 600 KM'YE ÇIKARDI

Son 5 yılda tasarladığı 7 yeni araç ve farklı sektörler için geliştirdiği batarya çözümleriyle adından söz ettiren yerli üretici, 9 metrelik elektrikli otobüsü Avenue Neo modeliyle Busworld Europe 2025’te büyük beğeni topladı. 2016 yılından bu yana dünyanın birbirinden farklı coğrafyalarında bulunan MD9 Electricity’nin 5 milyon kilometrelik tecrübesi üzerine inşa edilen Avenue Neo’nun menzili, yüksek kapasiteli batarya seçeneğiyle 600 kilometreye kadar çıkarıldı.