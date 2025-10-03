Nissan,19 bin araç için alarm verdi! Hepsi geri çağırıldı, işte sebebi
Japon otomobil üreticisi Nissan, ABD’de 19 binden fazla elektrikli aracını hızlı şarj sırasında ortaya çıkabilecek aşırı ısınma ve yangın riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı.
Japon otomobil devi Nissan, ABD’de toplamda 19 bin 077 elektrikli aracını geri çağırmaya hazırlanıyor. Yetkililer, söz konusu araçlarda özellikle hızlı şarj sırasında aşırı ısınma riski bulunduğunu belirtti. Bu durumun yangın tehlikesine yol açabileceği ifade edildi.
YANGIN RİSKİ TAŞIYOR
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yangın riskinin doğrudan hızlı şarj seanslarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Kurum, araç sahiplerini şarj işlemleri sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.
SERVİS SÜRECİ BAŞLAYACAK
Nissan'ın, geri çağrılan araçların güvenliğini sağlamak için ücretsiz onarım ve güncelleme işlemleri başlatacağı bildirildi. Araç sahiplerine sürecin detayları hakkında kısa süre içinde bilgilendirme yapılması bekleniyor.
