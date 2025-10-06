Citroen’den C-SUV atağı: Yeni C5 Aircross kasımda Türkiye’de

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Citroen, yenilenen C5 Aircross’u Kasım ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Geniş iç mekânı, 13 inçlik dokunmatik ekranı ve C-Zen Lounge kabiniyle dikkat çeken SUV, hibrit ve 520 km menzil sunan elektrikli motor seçenekleriyle geliyor.

ALİ ÇELİK - Citroen, ikinci nesil C5 Aircross modelini önümüzdeki ay Türkiye’de vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.

Güncellenen tasarımıyla kendine baktırmayı başaran SUV modelinin esas cezbedici tarafı ise kabin içi. Sürücülerin artık araç içinde daha fazla zaman geçirmesinden yola çıkan Fransız marka, rekor seviyede arka koltuk genişliği, motor seçeneği ne olursa olsun her zaman aynı bagaj hacmi, ile öne çıkan göz alıcı ve dikey şelale tasarımlı 13 inçlik dokunmatik ekran ve gelişmiş göz hizası göstergesi ile koza gibi tasarlanan C-Zen Lounge kabin tasarımıyla farkını ortaya koyuyor.

Yeni C5 Aircross, ülkemize hibrit motor ve 520 km’ye kadar menzil sunan elektrikli ünite seçenekleriyle sunulacak.

