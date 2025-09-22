Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Citroen Türkiye küresel sıralamada 3’üncülüğe yükseldi

Citroen Türkiye küresel sıralamada 3’üncülüğe yükseldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Citroen Türkiye küresel sıralamada 3’üncülüğe yükseldi
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ağustos sonu itibarıyla 40 bini aşkın satışa ulaşan Citroen, Türkiye’yi Fransa ve İtalya’nın ardından en büyük 3. pazarı yaptı. Satışların yarısından fazlası C4 X modelinden gelirken, elektrikli araçların payı da dikkat çekti.

ALİ ÇELİK - Ağustos sonu itibarıyla 40 bin 395 adetlik satışa ulaşan, toplam pazardan yüzde 5 pay alan Citroen’in en büyük 3’üncü pazarı Türkiye oldu.

"İKİNCİ ÜLKE KONUMDAYIZ"

Fransız üreticinin Türkiye’deki toplam binek araç satışlarının yüzde 21,6’sını elektrikli otomobiller oluştururken satışlarının yüzde 53’ü C4 X modelinden geldi.

Marka Direktörü Bora Duran “Bugün itibarıyla bizden fazla satış gerçekleştiren sadece Fransa ve İtalya var, ağustos ayı özelinde ise Fransa’nın ardından en fazla Citroen satışı yapılan ikinci ülke konumdayız” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

SWM bayi ağını genişletiyor! Kapsama alanı %85’in üstüne çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
SWM bayi ağını genişletiyor! Kapsama alanı %85’in üstüne çıktı - T-OtomobilSWM bayi ağını genişletiyorKIZILELMA ve KAAN’ın lastiklerine yerli AR-GE - T-OtomobilKIZILELMA ve KAAN’ın lastiklerine yerli AR-GEDüz vitesli modeller tarihe mi karışıyor? Trafik yoğunluğu tercihlere yansıdı - T-OtomobilDüz vitesli modeller tarihe mi karışıyor?Otomobil ithalatında yeni dönem! Uygulanacak düzenlemeler netleşti - T-OtomobilOtomobil ithalatında yeni dönem!Performansı ve yenilenen tasarımıyla göz dolduruyor! Hyundai i30 Türkiye'de yeniden satışta - T-OtomobilPerformansı ve tasarımıyla göz dolduruyor! Hyundai i30 yeniden satıştaTEKNOFEST'te 'akıllı tarım teknolojileri'ne yoğun ilgi - T-OtomobilTEKNOFEST'te 'akıllı tarım teknolojileri'ne yoğun ilgi
Sonraki Haber Yükleniyor...