Citroen Türkiye küresel sıralamada 3’üncülüğe yükseldi

Ağustos sonu itibarıyla 40 bini aşkın satışa ulaşan Citroen, Türkiye’yi Fransa ve İtalya’nın ardından en büyük 3. pazarı yaptı. Satışların yarısından fazlası C4 X modelinden gelirken, elektrikli araçların payı da dikkat çekti.
ALİ ÇELİK - Ağustos sonu itibarıyla 40 bin 395 adetlik satışa ulaşan, toplam pazardan yüzde 5 pay alan Citroen’in en büyük 3’üncü pazarı Türkiye oldu.
"İKİNCİ ÜLKE KONUMDAYIZ"
Fransız üreticinin Türkiye’deki toplam binek araç satışlarının yüzde 21,6’sını elektrikli otomobiller oluştururken satışlarının yüzde 53’ü C4 X modelinden geldi.
Marka Direktörü Bora Duran “Bugün itibarıyla bizden fazla satış gerçekleştiren sadece Fransa ve İtalya var, ağustos ayı özelinde ise Fransa’nın ardından en fazla Citroen satışı yapılan ikinci ülke konumdayız” dedi.
