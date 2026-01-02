Fenerbahçe’de devre arası transfer döneminin ilk vedası netleşiyor. İddiaya göre sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın, Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova’ya gitmeye hazırlanıyor.

Rus gazeteci Ivan Karpov’un aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe ile CSKA Moskova Oğuz Aydın’ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma kapsamında CSKA Moskova, Oğuz Aydın’ı satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

KİRALAMA BEDELİ 650 BİN EURO

Haberde yer alan detaylara göre Rus kulübü, kiralama bedeli olarak Fenerbahçe’ye 650 bin euro ödeyecek. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde ise bonservis bedeli 6 milyon euro olacak. Ayrıca Oğuz Aydın’ın CSKA Moskova’dan başka bir kulübe transfer olması durumunda sarı-lacivertlilerin yüzde 20 pay alacağı belirtildi.

54 MAÇTA 7 GOL, 10 ASİST

Fenerbahçe formasıyla toplam 54 resmi karşılaşmada görev alan Oğuz Aydın, bu süreçte 7 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

