Sarı-lacivertli kulüp, 1 milyar 250 milyon TL olan şirket sermayesini 6 milyar 250 milyon TL'ye çıkaracak. Fenerbahçe, elde edilecek gelirin en az yüzde 70'ini finansal borçlar için kullanacak.

Fenerbahçe Kulübü, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan bedelli sermaye artırıma ilişkin izahnameyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada paylaştı.

Buna göre; sermaye artırım oranı yüzde 400 olarak duyuruldu. Açıklamada 1 milyar 250 milyon TL'lik sermayenin 6 milyar 250 TL'ye çıkarılacağı belirtilirken, nominal değeri 1 TL olan yeni pay alma haklarının her pay için 2 TL olarak kullandırılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe yüzde 400 oranında sermaye artırımına gitti

9 MİLYAR 975 MİLYON 222 BİN 500 TL FON

Yapılacak bu işlemle 10 milyar TL gelir beklenirken, 24 milyon 777 bin 500 TL'lik arz giderinin ardından 9 milyar 975 milyon 222 bin 500 TL fon sağlanması hedefleniyor.

GELİRİN YÜZDE 70'İ FİNANSAL BORÇLARA

Fenerbahçe, yapılacak sermaye artımınında elde edilecek gelirin yüzde 70'ini finansal borçlarda, yüzde 20'sini futbolcu ödemelerinde, yüzde 10'unu vergi borcu ödemelerinde kullanacağını duyurdu.

