İyi bilinmiyor ancak çok kişiyi etkiliyor... Göğüste ani ağrı, çarpıntı ve nefes darlığı… Pek çok kişi bu belirtileri doğrudan kalp krizi sanıyor. Oysa uzmanlara göre bu şikâyetlerin sebebi toplumda 50 yaş üzerindeki her dört kişiden birinde görülen diyafram fıtığı olabiliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Diyafram fıtığının diyaframda doğuştan ya da sonradan oluşan zayıf bir alan veya açıklık bulunması durumunda, midenin bir kısmının göğüs boşluğuna doğru yer değiştirmesi sonucu meydana geldiğini söyleyen Türkiye Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Jeyhun Paşayev, "Bu durum kalp ve akciğerler üzerinde baskı oluşturarak hastalarda kalp krizini andıran hayati belirtilere yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle aniden başlayan göğüs ağrısı ve nefes darlığının ciddiye alınması gerektiği uyarısında bulunuyor" dedi.

İNATÇI HIÇKIRIĞIN DA SEBEBİ

Diyafram fıtığının en sık görülen belirtileri arasında göğüste yanma, çarpıntı, nefes almakta zorlanma ve mide asidinin yemek borusuna kaçması yer alıyor. Dr. Jeyhun Paşayev, uzun süre geçmeyen hıçkırık, inatçı öksürük ve özellikle gece artan göğüs yanmasının da fıtık belirtisi olabileceğine dikkati çekiyor.

Tedavi edilmediğinde mide asidinin yemek borusuna sürekli kaçması, yemek borusunda hasar, yutma güçlüğü ve solunum problemleri gibi ciddi sağlık riskleri ortaya çıkabiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Çinli doktordan bel ve boyun fıtığına şifa! 5 dakikalık etkili formülü paylaştı

NEFES DARLIĞINA DİKKAT!

Dr. Jeyhun Paşayev’e göre diyafram fıtığı her zaman ameliyat gerektirmese de şikâyetlerin şiddetlenmesi hayati risk oluşturabiliyor. Özellikle nefes darlığı, şiddetli göğüs ağrısı ve yutma güçlüğü yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Erken teşhis konulmayan vakalarda akciğer kapasitesinin etkilenebileceği ve yaşam kalitesinin ciddi şekilde düşebileceği belirtiliyor.

Dr. Jeyhun Paşayev

BİLİNÇSİZ EGZERSİZ FITIK EDİYOR

Bir uzman yardımı olmadan evde tek başına ya da televizyon karşısında egzersiz yapmanın diyafram fıtığı gelişimi açısından risk oluşturduğunu söyleyen Dr. Jeyhun Paşayev, "Bilinçsiz ve kontrolsüz ağır egzersizler karın içi basıncını ani yükselterek zayıf diyafram bölgelerinde yırtığa zemin hazırlayabilir. Doğru teknikle aşırı yüklenmeden spor yapmak çok önemlidir" dedi.

GECE GEÇ YEMEK ÖNEMLİ SEBEP

Dr. Jeyhun Paşayev, ayrıca hayat tarzının hastalığın seyrinde önemli rol oynadığını vurguluyor. Gece geç yemek yemek, aşırı kilo, dar korseler ve kontrolsüz ağır egzersizler diyafram üzerindeki baskıyı artırarak şikâyetleri büyütebiliyor. Uzmanlara göre küçük porsiyonlarla beslenmek, yemekten sonra hemen yatmamak ve doğru egzersiz teknikleri uygulamak diyafram fıtığı riskini azaltmada önemli rol oynuyor.

Göğüs bölgesinde açıklanamayan ağrı ve nefes sorunlarının hafife alınmaması ise hayat kurtaran en önemli adım olarak gösteriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası