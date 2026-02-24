Bartın’da anahtarını evde unutan genç, pencereden girmeye çalışınca polis alarma geçti. Yapılan incelemede, gencin kendi dairesine girdiği ortaya çıktı ve olay normale döndü.

Bartın Kemerköprü Mahallesi Ahçeloğlu Sokak’ta gece yarısı yaşanan olay, mahalle sakinlerini ve polis ekiplerini alarma geçirdi. İddiaya göre, adı açıklanmayan bir genç, evin anahtarını evde unutunca zemin kattaki dairesine pencereden girdi.

O sırada yoldan geçen bir vatandaş durumu şüpheli bularak 112’yi aradı ve şahsın hırsız olabileceğini bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Ekipler, demir kapılı ve penceresi zemine yakın binaları tek tek kontrol ederek ihbarcıyla tekrar iletişime geçti.

Polisler, kapısını çaldıkları evde gencin gerçekten ikamet ettiğini ve anahtarı evde unuttuğunu öğrendi. Çevredeki diğer kapıları da kontrol eden ekipler, gençlerin kimlik bilgilerini alıp GBT sorgusunu yaptı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz durum çıkmayınca ve komşular da gençlerin söylediklerini doğrulayınca ekipler normale döndü.

