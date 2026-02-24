Almanya’daki NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında Türkiye’nin öncü rolü dünya basınında öne çıktı. 2 bin asker ve TCG Anadolu ile katkı sağlayan Türkiye, Bayraktar TB3 ile tarihi bir deniz denemesi gerçekleştirdi ve NATO içindeki konumunu güçlendirdi.

Almanya’daki NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında Türkiye’nin belirleyici rolü dünya basınında ses getirdi.

Alman haber kanalı NEX24, Türkiye’nin 2 bin asker ve TCG Anadolu ile tatbikata en güçlü katkıyı sağlayan ülke olduğunu vurgulandı. Almanya Savunma Bakanı’nın, “Türkiye ittifakın merkezî direği” tanımlamasına da yer verilen açıklamada tatbikatta özellikle Bayraktar TB3’ün zorlu kış şartlarında gemiden kalkış ve iniş yapmasının teknoloji açısından dönüm noktası olduğu ifade edildi.

Güney Kore merkezli Global Economic de Türk donanmasından övgü ile söz etti, dünyaya muazzam bir deniz gücü projeksiyon kabiliyetinin sergilendiğini kaydetti. TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3’ün deniz hedefine yönelik canlı atış testinin NATO tarihinde bir ilk olduğunun altı çizildi.

Uzman görüşlerine de yer verilen analizde insansız sistemlerin gelecekte deniz savaş doktrinini değiştirebileceği yorumu yapıldı. Türkiye’nin NATO Amfibi Kuvvet Komutanlığı görevini üstlenmesinin de ittifak içindeki konumunu güçlendirdiği belirtildi.

