Canlı yayında yaşanan gizemli telefon bağlantısı ABD siyasetini karıştırdı. Donald Trump’ın geçmişte kullandığı “John Barron” takma adıyla yayına katıldığı öne sürüldü.

ABD’de C-SPAN canlı yayınında gerçekleşen bir telefon bağlantısı sosyal medyada damga vurdu.

Virginia’dan yayına katılan bir kişi, sesi ve kullandığı takma ad nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump sanıldı.

Trump, 1980’li ve 1990’lı yıllarda sık sık televizyon kanallarına katılıp gazetecilerle doğrudan konuşmak için John Barron ve "John Miller" isimlerini kullanarak arama yapıyordu.

Görüşmelerde çoğu zaman sesini gizlemeye çalışmadığı, kendi sözcüsü gibi konuştuğu kayıtlara geçmişti.

Bu yöntem o kadar sık kullanıldı ki CNN bir soruşturma yürüttü ve söz konusu takma isimlerle arama yapan kişinin Donald Trump olduğu sonucuna ulaştı.

TRUMP GERÇEKTEN TAKMA İSİMLE Mİ ARADI?

Kendisini John Barron olarak tanıtan bir kişi, Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın gümrük vergisi planını iptal etmesini ağır ifadelerle eleştirdi.

Sunucu Greta Brawner, arayanın sesini duyduğu anda kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Arayan kişinin sesi Donald Trump’a çok benziyordu.

John Barron yayın boyunca Demokrat liderlere yönelik küfürlü ifadeler kullandı.

C-SPAN sunucusu Brawner’ın programında gerçekleşen bağlantı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar arayan kişinin Trump olduğunu öne sürerken, bazıları bunun bir taklitçi olabileceğini savundu.

ARAYAN BAŞKAN DEĞİLDİ

ABD’li gazeteciler iddianın peşine düştü.

Cumartesi akşamı C-SPAN yönetimi spekülasyonları yatıştırmaya çalışmıştı. Konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada arayan kişinin Başkan Trump olmadığı ve o sırada meşgul bulunduğu belirtildi:

"Çoğunuz Cuma günü C-SPAN’a ‘John Barron’ olarak tanıtan arayan hakkında konuşuyorsunuz, bu konuyu açıklığa kavuşturmak istiyoruz: arayan başkan değildi"

Açıklamanın devamında aramanın Virginia’nın merkezindeki bir numaradan geldiği ve Trump’ın o sırada Beyaz Saray’da valilerle geniş kapsamlı bir toplantıda olduğu kaydedildi.

HUFFİNGTON POST C-SPAN'IN AÇIKLAMASINI YALANDI

Ancak Huffington Post, Trump’ın kamuya açık programına göre saat 10.30’da basına kapalı bir özel toplantı yaptığını yazdı. John Barron olarak tanıtılan kişi saat 10.51’de C-SPAN’i aramıştı.

Sabah toplantısına katılan iki valinin ise saat 10.53’te basın toplantısına başladığı bilgisi paylaşıldı. Gelen peş peşe açıklamalar bazı kesimleri ikna etmedi. Bazı yorumcular aramanın önceden kaydedilmiş olabileceğini öne sürdü. Bazıları ise teknolojik imkanlarla aramanın farklı bir yerden yapılmış gibi gösterilebileceğini ileri sürdü.

Trump, 1990’larda bir davada bu ismi kullanıp kullanmadığı sorulduğunda, "Bu adı ara sıra kullandığımı sanıyorum" cevabını vermişti.

