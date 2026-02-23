Meksika’da yer yerinden oynadı! El Mencho’nun öldürülmesi sonrası Trump’tan ilk yorum
Meksika’da kartel lideri El Mencho’nun öldürülmesi sonrası şiddet dalgası büyüyor. Ülke genelinde alarm verilirken, ABD Başkanı Donald Trump Meksika yönetimine çağrıda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’da "El Mencho" lakaplı Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes’in öldürülmesinin ardından ülkede başlayan şiddet olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.
Trump, Meksika yönetimine çağrı yaparak uyuşturucu kartellerine karşı mücadelenin daha da sertleştirilmesi gerektiğini söyledi. “Meksika, uyuşturucu ve kartellerle mücadelesini hızlandırmalı” ifadelerini kullanan Trump, sınır güvenliği ve fentanil kaçakçılığı konularında Washington’un beklentilerini yineledi.
MEKSİKA DEVLET BAŞKANI : BUGÜN DAHA HUZURLUYUZ
Trump’ın açıklamasının ardından Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da kamuoyuna seslendi.
Sheinbaum, "Tüm otobanlarda herhangi bir abluka olmadan uyandık ve neredeyse tüm faaliyetler yeniden başladı. Bugün, daha fazla huzurluyuz, hükümet var ve silahlı kuvvetler var" dedi.
Şiddet olaylarına rağmen ülkenin büyük bölümünde günlük yaşamın normale dönmeye başladığını belirtti.
"ABD ORDUSU KATILMADI"
Sheinbaum, operasyonlara ilişkin ABD’nin rolü konusunda da açıklama yaptı.
"Tüm operasyonlar federal güçler tarafından yürütülüyor. Operasyonlarda ABD güçlerinin hiçbir rolü yok" ifadelerini kullandı.
ABD ile istihbarat paylaşımı yapıldığını belirten Sheinbaum, "Burada defalarca bahsettiğimiz gibi, önemli bir bilgi alışverişi var. ABD ile anlaşmamız esasen istihbarat ve bilgi paylaşımına dayanıyor. Bu durumda, ABD hükümeti tarafından bilgi paylaşıldı ve hatta bununla ilgili bir açıklama yapıldı" dedi.
Polislikten kartel liderliğine... El Mencho öldürüldü, ülke ateşe verildi! Meksika'da neler oluyor?
Operasyonun planlamasından uygulamasına kadar sürecin Meksika makamları tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Sheinbaum, "Planlamadan itibaren tüm operasyon, özellikle de Ulusal Savunma Sekreterliği tarafından yürütülüyor" açıklamasında bulundu.
NELER OLDU?
Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı, CJNG lideri El Mencho’nun Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa’da düzenlenen yüksek hassasiyetli askeri operasyon sırasında ağır yaralandığını ve Mexico City’ye sevk edilirken hayatını kaybettiğini açıkladı.
Operasyonun ardından kartel üyeleri çok sayıda noktada yol kapatma eylemi gerçekleştirdi, araçları ve iş yerlerini ateşe verdi.
Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette şiddet olaylarının arttığı kaydedildi.
Meksika karıştı! Türk vatandaşları için duyuru yapıldı
Guadalajara, Puerto Vallarta ve Tapalpa gibi bölgelerde güvenlik güçleri geniş çaplı önlem aldı.
ÇOK SAYIDA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Bölgedeki bazı ana arterler ulaşıma kapatıldı.
Yaşanan güvenlik krizi nedeniyle Puerto Vallarta ve Guadalajara başta olmak üzere bazı kentlerde uçuşlar iptal edildi. Kanada ve ABD merkezli hava yolu şirketleri seferlerini askıya aldı.
ABD ve Kanada, Meksika’daki vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısında bulundu. Bazı ülkeler de seyahat uyarılarını güncelledi.
CÜNEYT ÖZDEMİR OTELDE MAHSUR KALDI
Tatil için Meksika’da bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir’in de şiddet olaylarının yaşandığı bölgede konakladığı ve güvenlik gerekçesiyle otelden çıkamadığı belirtildi.