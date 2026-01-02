Survivor 2026 yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Bu akşam oynan 2.dokunulmazlık oyunu merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımları kritik mücadelede karşı karşıya gelirken "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusunu gündeme taşındı. İşte Survivor 2 Ocak 2026 dokunulmazlık oyununa dair detaylar...

Survivor 2026'da heyecan her geçen gün artıyor. 2 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan bölümde yarışmacılar, adada kalabilmek ve eleme potasından uzak durmak iiçin kıyasıya mücadele sergiledi. Yarışmanın sıkı takipçileri "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusu bu akşam yayınlanan bölümde cevap buldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. 12-6 skorla parkurda başarılı performans gösteren Gönüllüler takımı, Ünlülere karşı üstünlük kurarak oyunu aldı.

SURVİVOR 2 OCAK 2026 ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2 Ocak 2026 dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, Selen'i eleme potasına gönderdi.

2 OCAK SURVİVOR 2026 ÖZETİ

Survivor 2026'da sezonun ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecan yaşattı. Gönüllüler takımında Lina ve Beyza'nın eleme potasına girmesi adada tansiyonu yükseltti. Lina, menisküs sakatlığı bulunan Gözde'nin de isminin yazılabileceği dile getirerek duruma tepki gösterdi. Bu sözler üzerine Lina ile Beyza arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Öte yandan Kırmızı Takım ile Gönüllüler Takımı, sezonun ilk oyununda tüm güçlerini ortaya koyarak parkurda kıyasıya mücadele etti. Yüksek tempolu karşılaşmanın sonunda takımlardan biri dokunulmazlığı kaybederek ada konseyinde zorlu bir karar vermek durumunda kaldı. Survivor'da rekabetin ilk günden sertleşmesi, önümüzdeki bölümlerde tansiyonun gitgide daha da aratacağını sinyallerini verdi.

