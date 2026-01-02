İzleyicilerin merakla beklediği Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yeni sezonu, 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı yarışmada kurallar değişti. İşte Survivor’daki ele sistemi, oylamalarla ilgili detaylar ve merak edilenler…

Yeni sezonda ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alıyor. Gönüllüler takımında ise Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü gibi isimler bulunuyor.

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmacılara konseyde yeni sezon kurallarını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2026’da eleme sisteminin hem performans hem de izleyici oylarıyla belirleneceğini açıkladı.

Survivor kuralları sil baştan! Eleme sistemi değişti, Acun Ilıcalı tek tek anlattı

ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Yeni sezonda eleme gecesinde dört yarışmacı potada yer alacak. Potadaki iki isim, izleyicilerin oylarıyla güvenli konuma geçerken, diğer iki yarışmacı düelloda karşı karşıya gelecek. Düelloyu kazanan Survivor macerasına devam edecek, kaybeden ise adaya veda edecek. Böylece performansı iyi olan yarışmacılar, oylama sonucu adadan erken ayrılma riski taşımayacak.

ESKİ YARIŞMACILAR YEDEKTEN GELECEK

Acun Ilıcalı, ilerleyen haftalarda yarışmaya bazı All Star isimlerinin de katılacağını belirterek, eski tanıdık yarışmacıların sürpriz yapacağını açıkladı.

OYLAMALAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Survivor izleyicileri, potadaki yarışmacılara verecekleri oyları internet üzerinden ücretsiz olarak kullanabilecek.

BAŞARI KARNESİ VE ÖDÜL OYUNLARI

Yeni sezonda her yarışmacı için bir “başarı karnesi” tutulacak ve son 10 oyundaki performans değerlendirilecek. Haftada iki ödül oyunu oynanacak, kaybeden takımlar ceza alacak. Üç dokunulmazlık oyunu sonunda kazanan takıma ödül verilecek, kaybeden takım ise cezalarla karşılaşacak. Parkur oyunları 12 sayıda tamamlanacak, takımlardan biri 8 sayıya ulaştığında “Best Of” aşamasına geçilecek.

“KADER KONSEYİ” UYGULAMASI

Survivor 2026’da elenen yarışmacılar, arkadaşlarıyla vedalaşmadan önce “kader konseyine” çıkacak. Elenen yarışmacıyı karşı takım kendi takımına almak isterse, birleşmeye kadar yeni takımında yarışmaya devam edebilecek.

