Tofaş’tan dev anlaşma: Yeni model Türkiye’de üretilecek

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Stellantis Europe S.P.A ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan üretim sözleşmesi kapsamında Stellantis markaları FIAT, Opel, Citroen ve Peugeot için “K9” modelinin hafif ticari araç ve “Combi” versiyonlarının çoklu enerji platformunda üretim hakkı Tofaş’a verildi.

Bursa’da üretilecek yeni modeller, hem iç pazar hem de ihracat için banttan inecek. Anlaşma çerçevesinde üretilen araç ve yedek parçaların satış koşulları da belirlendi. Tofaş, ticari faaliyetlerinin önemli kısmını Stellantis Grubu ile yürütmeye devam edecek.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri kapsamında “yaygın ve süreklilik arz eden işlemler” kategorisinde değerlendirildiğini bildirdi.

TOFAŞ'IN KAP AÇIKLAMASININ TAMAMI

"Şirketimiz ile Stellantis Europe S.P.A arasında Stellantis markaları (FIAT, Opel, Citroën, Peugeot) için "K9" modelinin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının çoklu enerji platformunda Türkiye'de üretim hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir üretim sözleşmesi ("Üretim Sözleşmesi") imzalanmıştır.

Bugüne kadar olduğu üzere, söz konusu Üretim Sözleşmesi kapsamında da Tofaş'ın ticari faaliyetlerinin önemli bir kısmını Stellantis Grubu Şirketleri ile gerçekleştirmesi öngörüldüğünden, 28.02.2025 ve 30.04.2025 tarihli yönetim kurulu kararları ile kabul edilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler raporlarına ek olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.09.2025 tarihli toplantısında, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz ve Stellantis Grubu şirketleri ile gerçekleştirilecek ilişkili taraf işlemlerine ilişkin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" onaylanmıştır. Rapor ekte ve raporun sonuç kısmı aşağıda yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda; 08.09.2025 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde yıllık hasılat tutarına oranının ve alım işlemlerinde yıllık satışların maliyeti tutarına oranının söz konusu Tebliğ maddesinde belirtilen %10 eşiğini aşması beklenmekte olup; işbu raporda yapılması öngörülen işlemlerin önemli koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur."