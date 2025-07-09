Citroen’den sıfır faizli temmuz kampanyası

En ulaşılabilir fiyata sahip elektrikli model olarak dikkat çeken yeni E-C3’te temmuz ayına özel nakit indirimi sunan Citroen; B-SUV segmentindeki iddialı modeli C3 Aircross başta olmak üzere C4, C4 X ve ticari modelleri Berlingo, Jumpy için birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. 700 bin TL’ye varan kredi imkanları ve tüm detaylar şu şekilde...

Temmuz ayındaki finansman kampanyalarıyla, yeni binek veya hafif ticari Citroen modeli satın almak isteyen sürücülere fırsatlarını duyuran Fransız üretici, iddialı bir görünümle baştan aşağı yeniden tasarlanan ve en ulaşılabilir model olan yüzde 100 elektrikli yeni Citroen Ë-C3’te özel nakit indirim fırsatı sunuyor. Öte yandan C3 Aircross’ta 150 bin TL’ye 12 vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunulurken yeni C4 modelinde benzinli versiyonlara özel 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatı devam ediyor.

C4 X’in Max donanımlı versiyonu ise 150 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi ile alınabiliyor. Citroen’in pratik, çok yönlü şehir içi mobilite aracı olan Ami modelinde ise 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı yer alıyor.

HAFİF TİCARİLERDE 700 BİN TL KREDİ

1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoru sayesinde öne çıkan Berlingo Kombi ve Van modelleri 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanlarıyla satın alınabiliyor. Öte yandan profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık ailelerin de dikkatini çeken Jumpy Spacetourer, 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Citroen, yüksek kapasite sunan Jumper ve Jumper Van modelleri yine 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi fırsatıyla tüketicilerle buluşturuyor.